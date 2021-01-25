Единственный украинский ракетный крейсер «Украина» могут продать или утилизировать. Окончательное решение по нему еще не принято. Об этом рассказал вицепремьер-министр Олег Уруский в интервью изданию «День».

Вицепремьер-министр Олег Уруский

Он отметил, что вопрос дальнейшей судьбы крейсера стоит уже давно, из-за чего он просто стоит на судостроительном заводе в Николаеве и занимает много места.

«Эта история тянется уже десятки лет и переходит, как «переходящее знамя» от правительства к правительству — до сих пор решение не принято. То, что он не может вообще быть введен в состав ВМС, понятно. Более того, этот крейсер мешает заводу, занимая место. И третье, в этом году принято решение о демилитаризации корабля, снятие полностью всего вооружения. А после этого можно будет принять решение о его продаже, а нет, то утилизации », — сказал Олег Уруский.