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Главная страница » Blog » Власть » Крейсер «Украина» разоружат и могут продать – Олег Уруский

Крейсер «Украина» разоружат и могут продать — Олег Уруский

Крейсер «Украина» разоружат и могут продать — Олег Уруский
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Единственный украинский ракетный крейсер «Украина» могут продать или утилизировать. Окончательное решение по нему еще не принято. Об этом рассказал вицепремьер-министр Олег Уруский в интервью изданию «День».

uruskiy - Крейсер «Украина» разоружат и могут продать - Олег Уруский
Вицепремьер-министр Олег Уруский

Он отметил, что вопрос дальнейшей судьбы крейсера стоит уже давно, из-за чего он просто стоит на судостроительном заводе в Николаеве и занимает много места.

«Эта история тянется уже десятки лет и переходит, как «переходящее знамя» от правительства к правительству — до сих пор решение не принято. То, что он не может вообще быть введен в состав ВМС, понятно. Более того, этот крейсер мешает заводу, занимая место. И третье, в этом году принято решение о демилитаризации корабля, снятие полностью всего вооружения. А после этого можно будет принять решение о его продаже, а нет, то утилизации », — сказал Олег Уруский.

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Татьяна Корбун

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