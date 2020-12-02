С 16 января 2021 года язык обслуживания потребителей — украинский. Об этом напомнил николаевский экс-нардеп, языковой омбудсмен Тарас Кремень на своей странице в Фейсбук.
В соответствии со статьей 30 Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», все поставщики услуг, независимо от формы собственности, обязаны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на государственном языке.
В супермаркете и в интернет-магазине, в кафе, банке, на АЗС, в аптеке или библиотеке, где бы ты ни был — обслуживание должно быть украинским. Только по просьбе клиента его персональное обслуживание может осуществляться на другом языке, — ниписал Кремень.
фото: страница Уполномоченного по защите государственного языка в Фейсбук
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