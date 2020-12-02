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Кремень напомнил, кто в начале года должен перейти на украинский

Кремень напомнил, кто в начале года должен перейти на украинский
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С 16 января 2021 года язык обслуживания потребителей — украинский. Об этом напомнил николаевский экс-нардеп, языковой омбудсмен Тарас Кремень на своей странице в Фейсбук.

В соответствии со статьей 30 Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», все поставщики услуг, независимо от формы собственности, обязаны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на государственном языке.

В супермаркете и в интернет-магазине, в кафе, банке, на АЗС, в аптеке или библиотеке, где бы ты ни был — обслуживание должно быть украинским. Только по просьбе клиента его персональное обслуживание может осуществляться на другом языке, — ниписал Кремень.

фото: страница Уполномоченного по защите государственного языка в Фейсбук

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Алина Сидорова

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