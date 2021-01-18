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Главная страница » Blog » Главная » Крещение Господне: перечень спасательных постов во время проведения мероприятий на водных объектах

Крещение Господне: перечень спасательных постов во время проведения мероприятий на водных объектах

Крещение Господне: перечень спасательных постов во время проведения мероприятий на водных объектах
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19 января будет отмечаться Крещение Господне.

img 3820 1024x683 - Крещение Господне: перечень спасательных постов во время проведения мероприятий на водных объектах
Фото Николаевского городского совета 2018г.

На Крещение люди не только освящают воду в церкви, но также приходят на водоемы, чтобы окунуться в благодатную воду. Главная задача спасателей — это создание условий для безопасного купания.

img 3750 1024x683 - Крещение Господне: перечень спасательных постов во время проведения мероприятий на водных объектах
Фото Николаевского городского совета 2018г.

Перечень спасательных постов во время проведения мероприятий на водных объектах в г. Николаеве:

Центральный район
Нижний БАМ 
Пляж “Стрілка” 
Пляж “Локомотив” 
Заводский район
Речка Южный Буг микрорайон Намыв, ул. Лазурная, 15
“Областной Яхт-клуб, ул. Лазурная, 1/7
МОО ФСТ “Динамо Украина”, ул. Спортивная,15
Ингульский район
ул Космонавтов 1н
Корабельный район
Зона отдыха “Маяк”, ул. Менделеева
Пляж “Чайка”, ул. Новостроительная, 1Б

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Татьяна Корбун

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