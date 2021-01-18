19 января будет отмечаться Крещение Господне.

Фото Николаевского городского совета 2018г.

На Крещение люди не только освящают воду в церкви, но также приходят на водоемы, чтобы окунуться в благодатную воду. Главная задача спасателей — это создание условий для безопасного купания.

Фото Николаевского городского совета 2018г.

Перечень спасательных постов во время проведения мероприятий на водных объектах в г. Николаеве:

Центральный район Нижний БАМ Пляж “Стрілка” Пляж “Локомотив”

Заводский район Речка Южный Буг микрорайон Намыв, ул. Лазурная, 15 “Областной Яхт-клуб, ул. Лазурная, 1/7 МОО ФСТ “Динамо Украина”, ул. Спортивная,15 Ингульский район ул Космонавтов 1н Корабельный район Зона отдыха “Маяк”, ул. Менделеева Пляж “Чайка”, ул. Новостроительная, 1Б