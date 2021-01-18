19 января будет отмечаться Крещение Господне.
На Крещение люди не только освящают воду в церкви, но также приходят на водоемы, чтобы окунуться в благодатную воду. Главная задача спасателей — это создание условий для безопасного купания.
Перечень спасательных постов во время проведения мероприятий на водных объектах в г. Николаеве:
|Центральный район
|Нижний БАМ
|Пляж “Стрілка”
|Пляж “Локомотив”
|Заводский район
|Речка Южный Буг микрорайон Намыв, ул. Лазурная, 15
|“Областной Яхт-клуб, ул. Лазурная, 1/7
|МОО ФСТ “Динамо Украина”, ул. Спортивная,15
|Ингульский район
|ул Космонавтов 1н
|Корабельный район
|Зона отдыха “Маяк”, ул. Менделеева
|Пляж “Чайка”, ул. Новостроительная, 1Б
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