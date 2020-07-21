Сегодня Вторник, 21 июля, 2020
Последние известия
Новости Николаева, и не только

Позитивный взгляд на события. 35 канал Николаев новостной

поиск дешевых билетов
Menu

Последние известия

Мировая карта COVID-19

Мировая карта COVID-19

Пожар на улице Гречишникова в Николаеве: короткое замыкание уничтожило имущество

Пожар на улице Гречишникова в Николаеве: короткое замыкание уничтожило имущество

Продажа талонов в электронную очередь ЦПАУ — полиция не нашла состава преступления

Продажа талонов в электронную очередь ЦПАУ — полиция не нашла состава преступления

У «Скорбящего ангела Чернобыля» в Николаеве установили монументальные плиты

У «Скорбящего ангела Чернобыля» в Николаеве установили монументальные плиты

Кровавые разборки в Николаеве: выяснения отношений между влюбленными завершилось поножовщиной

Кровавые разборки в Николаеве: выяснения отношений между влюбленными завершилось поножовщиной

Популярные новости

Мировая карта COVID-19

Маски: где они обязательны, а где их только рекомендуют, и как это влияет на число заболевших

Уже четверо. То ли еще будет.

Будьте здоровы и держите руки в безопасности #SafeHands

В Украине подтверждено 669 случаев COVID-19. Николаевщине по-прежнему везет

Главная страница » Blog » Главная » Кровавые разборки в Николаеве: выяснения отношений между влюбленными завершилось поножовщиной

Кровавые разборки в Николаеве: выяснения отношений между влюбленными завершилось поножовщиной

Кровавые разборки в Николаеве: выяснения отношений между влюбленными завершилось поножовщиной
0

Сообщение о том, что в городскую больницу доставлен 33-летнего николаевца в полицию поступило утром 18 июля.

Врачи диагностировали у пострадавшего проникающее колото-резаное ранение грудной клетки с повреждением артерии и диафрагмы.

Пропавшего неделю назад жителя Софиевки нашли мертвым

Выяснилось, что накануне мужчина поссорился со своей 21-летней девушкой. В какой-то момент женщина схватила нож и ударила им любимого.

По данному факту открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 121 УК Украины «Умышленное тяжкое телесное повреждение». Нож изъяли и отправили на экспертизу. 21-летнюю девушку правоохранители задержалию. Сейчас решается вопрос об избрании ей меры пресечения. За содеянное девушке грозит лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.

Spread the love
  • 83
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Prev post Без обворованных отдыхающих не обошелся курортный сезон в Очакове
Next post У «Скорбящего ангела Чернобыля» в Николаеве установили монументальные плиты

Алина Сидорова

Похожие новости

Добавить комментарий

Читайте также x

Экспонаты художественного музея станут 3D моделями

Экспонаты художественного музея станут 3D моделями

Николаевские полицейские оттачивают навыки владения оружием в интерактивном мультимедийном тире

Николаевские полицейские оттачивают навыки владения оружием в интерактивном мультимедийном тире

Глобальное потепление продолжается, но разными темпами

Глобальное потепление продолжается, но разными темпами