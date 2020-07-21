Сообщение о том, что в городскую больницу доставлен 33-летнего николаевца в полицию поступило утром 18 июля.

Врачи диагностировали у пострадавшего проникающее колото-резаное ранение грудной клетки с повреждением артерии и диафрагмы.

Пропавшего неделю назад жителя Софиевки нашли мертвым

Выяснилось, что накануне мужчина поссорился со своей 21-летней девушкой. В какой-то момент женщина схватила нож и ударила им любимого.

По данному факту открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 121 УК Украины «Умышленное тяжкое телесное повреждение». Нож изъяли и отправили на экспертизу. 21-летнюю девушку правоохранители задержалию. Сейчас решается вопрос об избрании ей меры пресечения. За содеянное девушке грозит лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.