фото: Facebook Александра Гайду

В мае 2021 года на Николаевскую область направили 59,9 миллионов гривен субвенции на социально-экономическое развитие. По количеству выделенных средств область занимает 12-е место. Однако в расчете на одного жителя Николаевщина является третьим среди областей страны. Больше всего средств было направлено на 127 округ народного депутата Александра Пасечного.

Субвенции на социально-экономическое развитие отдельных территорий — это средства государственного бюджета, направленные в местные бюджеты для финансирования объектов инфраструктуры, которые важны для развития общин. Впрочем, непропорциональное распределение средств между округами и разбросанность расходов на мелкие проекты негативно влияли на результат бюджетной программы. Так, по данным исследования Гражданской сети ОПОРА практически пятая часть субвенции, которая в 2018 году была разделена на Николаевскую область, потраченная на приобретение материальных товаров, не относящихся к социально-экономическому развитию территорий в своем базовом понимании. Также ОПОРА выяснила, что распределение субвенций между районами Николаевщины в 2018 году происходило неравномерно.

В выделении средств на социально-экономическое развитие важна роль народных депутатов Украины. В соответствии с порядком предоставления субвенции, народный депутат имеет ключевое влияние на определение объектов, которые будут финансироваться за счет данной программы. В результате это стало законным механизмом для пиара народных депутатов, который нередко использовался во время избирательных кампаний, в том числе во время местных выборов.

В 2020 году ситуация улучшилась и Кабмин частично учел предложения ОПОРЫ по повышению прозрачности распределения субвенций. Однако в феврале 2021 году Правительство отменило часть положительных изменений. К примеру, Кабмин отменил пропорциональное распределение средств между регионами в соответствии с количеством населения. Поэтому средства, выделенные на социально-экономическое развитие территорий, 19 мая 2021 году вновь были распределены хаотично.

Объем, количество и территориальное распределение субвенции

Всего в мае 2021 года на Николаевскую область было распределено 59,9 миллионов гривен на социально-экономическое развитие. Это составляет 3,6% от общей суммы выделенных средств — 1,6 миллиардов гривен. По сравнению с другими областями сумма, направленная на Николаевскую область, является средней, а область по количеству полученных средств занимает 12-е место. Однако в расчете средств на одного жителя Николаевская область является третьим среди областей Украины. На одного жителя Николаевщины было направлено 54 грн. По количеству профинансированных объектов область находится в первой пятерке, ведь получила 78 субвенций.

Из шести мажоритарных округов Николаевской области больше всего средств было направлено на округ народного депутата Александра Пасечного — №127. На округ распределили пять субвенций на общую сумму 13,2 миллиона гривен. Следует заметить, что в соответствии с приказом Министерства финансов Украины №119 от 23 февраля 2021 года, Александр Пасечный входит в состав комиссии по подготовке предложений о распределении субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на осуществление мероприятий по социально-экономическому развитию отдельных территорий.

На округ №130 Игоря Негулевського направили 36 субвенций в размере 10,6 миллионов гривен. 128 округ Александра Гайду получил одну субвенцию в размере 10 миллионов гривен, а округ №132 Максима Дырдина получил четыре субвенции на такую ​​же сумму. 9,9 миллионов гривен направлено на 131 округ Артема Черноморова, это 8 субвенций. Еще 24 субвенции распределены на округ №129 Игоря Копытина, общая сумма — 6,1 миллиона гривен.

Анализ распределенных средств субвенции показывает, что треть общин Николаевской области остались вообще без финансирования. Из 52 общин области финансирования имеют лишь 34. Больше всего средств направлено на проекты Первомайской общины — 9 млн гривен. Также почти по 3 млн гривен получат бюджеты Очаковской, Николаевского городской и Мостовской сельской общины. Меньше направлено на Владимирскую, Гороховскую, Ингульскую, Константиновскую, Привольненскую, Софиевскую, Сухоеланецьку и Широковскую сельские общины — по 250 тыс. гривен.

Тематика и объекты субвенции

Практика финансирования объектов за счет субвенции указывает на разнообразие расходов и сфер развития. Так, в 2021 году в Николаевской области 55,8% средств (33 500 000 гривен) были направлены на медицинские учреждения. 20,3% средств (а это — 12 200 000 гривен) разделили на учебные заведения, 13,6% (8 200 000 гривен) — на детские и спортивные площадки, 5,4% (3 200 000 гривен) — на ЖКХ и инфраструктуру. Еще 3% средств (1 800 000 гривенн) направлены на социально-культурную сферу и 1,9% (1 200 000 гривен) — на ремонт дорог.

Все средства субвенции, которые получил 132 округ, направленные на помощь медицинским учреждениям. На 131-м округе субвенциями охвачены: учреждения образования (5 600 000 гривен), социально-культурная сфера (1 700 000 гривен), ЖКХ и инфраструктура (1 300 000 гривен), еще 1 100 000 гривен направлено на ремонт дорог. 130 округ получил 8 100 000 гривен на детские и спортивные площадки, 1 800 000 гривен на ЖКХ и инфраструктуру, а также 632 115 гривен в медицинские учреждения. Всю субвенцию — 6 100 000 гривен, разделенную на 129 округ, будут потрачены на медицинские учреждения. Также на эту сферу направлены 10 миллионов гривен, которые получил 128 округ. Почти поровну разделена субвенция на 127-м округе: 6 600 000 гривен — на медицинские учреждения и 6 500 000 гривен в учебные заведения.

Ценную субвенцию в сумме 10 млн грн получил 128 округ нардепа Александра Гайду. Она направлена ​​на приобретение рентгеновского аппарата для Николаевского областного центра онкологии. Наименьшая субвенция составляет 32 200 гривен и будет потрачена на приобретение медицинского оборудования, инвентаря, мебели и оргтехники для КП «Медицинский центр первичной медико-санитарной помощи» Мешково-Погореловского сельского совета (округ № 129).