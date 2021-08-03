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Кто может воспользоваться одноразовым (специальным) добровольным декларированием?

amnistija na fb - Кто может воспользоваться одноразовым (специальным) добровольным декларированием?
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Главное управление ГНС в Николаевской области сообщает, что воспользоваться одноразовым (специальным) добровольным декларированием могут физические лица — резиденты, в том числе самозанятые лица, а также физические лица, которые не являются резидентами Украины, но которые были резидентами на момент получения (приобретения) объектов декларирования или на момент начисления (получения) доходов, за счет которых были получены (приобретенные) объекты декларирования, и которые в соответствии с Налоговым кодексом Украины есть или были налогоплательщиками.

Лица, которые имеют право воспользоваться правом на одноразовое (специальное) добровольное декларирование и не воспользовались таким правом, считаются такими, которые сообщили контролирующий орган об отсутствии в собственности состоянием на дату завершения периода проведения одноразового (специального) добровольного декларирования активов, полученных (приобретенных) за счет доходов, из которых не оплачены или оплачены не в полном объеме налоги и сборы в соответствии с налоговым законодательством на момент начисления (получения) таких доходов и/или состав и объем таких активов находится в таких пределах:

1) активы, кроме указанных пунктами 2 и 3, суммарная стоимость которых не превышает 400 тысяч гривен состоянием на дату завершения периода одноразового (специального) добровольного декларирования. В случае, если денежная стоимость таких активов определена в иностранной валюте/банковских металлах, их стоимость указывается в гривне за официальным курсом национальной валюты к иностранной валюте, установленной Национальным банком Украины/учетной цены банковских металлов, рассчитанной Национальным банком Украины на дату предоставления декларантом одноразовой (специальной) добровольной декларации;

2) недвижимое имущество, расположенное на территории Украины, которое состоянием на дату завершения периода одноразового (специального) добровольного декларирования принадлежало физическому лицу на праве собственности (в том числе общей совместимой или общей частичной собственности), которая подтверждается данными соответствующих государственных реестров, в объеме:

а) объекты жилой недвижимости:

квартира/квартиры, общая площадь которой/которых не превышает совокупно 120 квадратных метров, или имущественные права, которые подтверждены соответствующими документами, на такую квартиру или квартиры в многоквартирном жилом доме незавершенного строительства;

жилой дом/жилые дома, зарегистрированный/зарегистрированы в установленном порядке в Украине, общая площадь которого/которых совокупно не превышает 240 квадратных метров, или жилой дом незавершенного строительства или дома незавершенного строительства, общая площадь которого/которых совокупно не превышает 240 квадратных метров, при условии наличия у такого физического лица права собственности на земельный участок соответствующего целевого назначения;

б) объекты нежилой недвижимости — нежилые дома некоммерческого назначения и/или нежилые дома незавершенного строительства некоммерческого назначения, общая площадь которых не превышает 60 квадратных метров;

в) земельные участки, совокупный размер которых по каждому отдельному участку не превышает норму безоплатной передачи, определенной статьей 121 Земельного кодекса Украины;

3) одно транспортное средство личного некоммерческого использования (кроме транспортного средства, предназначенного для перевозки 10 лиц и более, включая водителя, легкового автомобиля с рабочим объемом цилиндров двигателя не менее как 3 тысячи кубических сантиметров и/или среднерыночной стоимостью более 400 тысяч гривен, мотоцикла с рабочим объемом цилиндров двигателя более 800 кубических сантиметров, самолета, геликоптера, яхты, катера), право собственности на который было зарегистрировано в соответствии с законодательством Украины состоянием на дату завершения периода одноразового (специального) добровольного декларирования.

Напоминаем, что общаться с Налоговой службой и получать больше интересной информации можно дистанционно с помощью сервиса «InfoTAX», на страницах в сети Facebook — www.facebook.com/TaxUkraine (страница ГНС Украины) и www.facebook.com/tax.mykolaiv (страница ГУ ГНС в Николаевской области).

Главное управление ГНС в Николаевской области

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