Дороги, которые строят в Украине в рамках государственно-частного партнерства, не предусматривают взимание платы за проезд. В то же время государство ведет диалог с инвесторами по развитию дорог на условиях концессии, заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Он опроверг распространенную некоторыми СМИ информацию о строительстве шести платных автобанов.

«В октябре 2020 Министерство инфраструктуры, Укравтодор, Всемирный банк и Международная финансовая корпорация в Украине презентовали первую программу государственно-частного партнерства в дорожной отрасли», — уточнил Кубраков.

В частности, речь идет о шести участках дорог общей протяженностью 1500 км, которые были отобраны для потенциальных пилотных проектов: Харьков — Днепр — Запорожье, Борисполь — Полтава, Херсон — Николаев, Киев — Житомир — Ровно, Ягодин — Ковель — Луцк, Днепр-Кривой Рог — Николаев.

«В рамках этого проекта платы за проезд не будет. Взносы инвестора компенсируются из государственных средств. То есть, фактически, речь идет о своеобразном формате оплаты частями, который в мире больше известен как «availability payments» или «плата за доступность», — пояснил министр.

По его словам, государству такой проект гарантирует быстрое обновление дорог, а инвестору — долгосрочные прибыли, ведь он получит контракт на содержание дороги в течение следующих 20-25 лет.

Сейчас в Украине нет ни одной дороги общего пользования, построенная на средства частных инвесторов. В то же время в разработке есть два проекта: строительство дороги Стрый — Мукачево и Краковец — Броды — Ровно. Формат сотрудничества — государственно-частное партнерство или концессия — еще не определено, уточняет Кубраков.

«И еще раз напоминаю, ведь наша позиция здесь неизменна — дороги «Великого будівництва» никогда не будут платными», — подчеркнул министр инфраструктуры.

Как сообщал координатор «Великого будівництва», заместитель председателя Офиса президента Кирилл Тимошенко, в течение года по инфраструктурной программе президента Владимира Зеленского будет построено и отремонтировано 6500 км дорог и 150 мостов.