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Главная страница » Blog » Технологии » Кульбакинский аэродром получил Ми-2МСБ

Кульбакинский аэродром получил Ми-2МСБ

Кульбакинский аэродром получил Ми-2МСБ
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ВМС ВС Украины получили для Морской авиационной бригады первый вертолет Ми-2МСБ.

Об этом сообщает «Український мілітарний портал».

Борт прибыл на аэродром Кульбакино в Николаеве в конце 2020 года.

Его назначение в бригаде — подготовка новых летчиков и поддержка навыков действующих авиаторов 10 морской авиационной бригады.

Один час полета на Ми-2МСБ-В обходится в 4-4,5 раза дешевле, чем на Ми-8, которые также есть на вооружении части.

Ми-2МСБ-В модернизируется на ООО «Винницкий авиационный завод», главным «элементом» обновленной машины являются двигатели АИ-450М, разработанные на ГП «Ивченко-Прогресс» и изготовленые на АО «Мотор Сич».

Два таких агрегата пришли на смену двум разработанным еще в начале 1960 годов «Климов ГТД-350».

mi 2 msb 1024x690 - Кульбакинский аэродром получил Ми-2МСБ
Фото Министерства обороны

В январе 2021 стало известно, что Акционерное общество «Мотор Сич» создаст морскую версию вертолета Ми-2 по заказу Минобороны Украины. На нем должны быть заменены все аналоговые системы на цифровые.

«До 2023 года — создание вертолета для корвета, предусматривающий установление механизма складывания лопастей, чтобы он смог разместиться в ангаре корабля. Предполагается его выполнения в двух версиях — поисково-спасательной и противолодочной», — рассказал заместитель Министра обороны Украины Александр Миронюк.

То есть на конечном этапе Министерство обороны Украины ставит перед запорожским предприятием задачу создания замены для советских вертолетов Ка-27.

Также на базе Ми-2 в АО «Мотор Сич» разрабатывают гражданский вертолет МСБ-2 «Надежда», где большая часть корпусных деталей заменена на композитные, а также новая трансмиссия на основе главного редуктора ВР-442П разработки АО «Мотор Сич».

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