Медиасервис MEGOGO начал собственное производство аудиосериалов. Сегодня, 23 февраля, на MEGOGO появился первый аудиосериал «Куренёвка: история киевского потопа», приуроченный к 60-й годовщине трагедии. Проект состоит из 6 эпизодов, каждый из которых будет рассказывать детали крупнейшей техногенной катастрофы в истории Киева.

Аудиосериал создан в документально-художественном жанре. Впервые в Украине к производству аудиопроекта было привлечено кинорежиссёра и актёрский состав, сообщает портал MMR.

Сейчас на этапе производства ещё около десяти аудиосериалов, которые в течение года будут представлены слушателям. Среди них: проект на основе переписки Леси Украинки; история о путешествии на Антарктиду; документальный проект к годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС; истории по мотивам рассказов Ирэны Карпы и другие.

«Наш первый аудиосериал посвящен Куренёвской трагедии. Это событие многие слышали, но мало кто знает детали. В аудиосериале мы восстановили события 1961 года и рассказали историю человеческих судеб. Что касается именно формата аудиосериала — это, по сути, нарративный подкаст. В основе — полноценная история, документальная или художественная, с детально проработаным сюжетом, персонажами и событиями. В наших аудиосериалах есть режиссёры и актёрский состав. Истории разделены на короткие серии, чтобы удобнее было слушать на ходу и не приходилось прерывать рассказ на полуслове, разрушая при этом всю магию истории. Такой формат в мире не новый. Огромное количество художественных и документальных нарративных подкастов создается сейчас ведущими мировыми студиями. Но в Украине именно такой формат представлен впервые» Иван Шестаков

директор по стратегическому развитию MEGOGO

Работа над аудиосериалом «Куренёвка: история киевского потопа» длилась около 3 месяцев. Команда проекта общалась с очевидцами аварии, обрабатывала материалы трагедии. К работе также были приглашены эксперты, которые исследуют историю Украины.

Режиссёр и сценарист аудиосериала о Куренёвской трагедии — Корней Грицюк, звукорежиссеры — Василий Явтушенко и Ася Федоськина. Среди актеров: Римма Зюбина, Андрей Куликов, Денис Шацкий и другие. Научные эксперты: Виктор Крупина, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института истории Украины Национальной академии наук Украины; Оксана Довгополова, доктор философских наук, профессор Одесского национального университета; Казимир Брамський, инженер, историк электрического транспорта Киева, ветеран труда; Кирилл Степанец, исследователь Киева.

Прослушивание аудиосериалов, как и подкастов, абсолютно бесплатное и доступно в разделе «Аудио» приложения MEGOGO на смартфонах на базе iOS и Android, в автомобилях с аудиосистемой Android Auto и Appe CarPlay.