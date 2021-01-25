25 января под руководством заместителя председателя Николалаевской облгосадминистрации Игоря Кузьмина состоялось внеочередное заседание региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при участии заместителя председателя облгосадминистрации Александра Трайтли и руководителей структурных подразделений ОГА. На повестке дня стояли вопросы соблюдения норм и правил противопожарной безопасности в учреждениях, где находятся пожилые люди, сообщают в Николаевской ОГА.

В связи с трагедией, которая произошла в Харькове 21 января и унесла жизни 15 граждан, Кабинет Министров Украины дал срочное поручение областным государственным администрациям организовать проверки в соответствующих учреждений во всех регионах Украины.

По информации директора Департамента социальной защиты населения облгосадминистрации Оксаны Ельчиевой, сегодня в области насчитывается 10 официально зарегистрированных домов-интернатов, подчиненных областной государственной администрации. Из них два гериатрического профиля, для лиц, нуждающихся в постороннем уходе, семь психоневрологических интернатов и один детский психоневрологический дом-интернат. Также функционирует один центр оказания социально-психологической помощи и центр оказания помощи наркозависимым лицам.

О. Ельчиева, директор Департамента социальной защиты населения (фото Николаевской ОГА)

«Хочу сказать, что в предыдущие годы, а именно 2018-2019, было осуществлено 28 мероприятий надзора. Постоянную связь мы поддерживаем с подразделениями и специалистами ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области. На систематической основе проводятся учения. Уже в течение прошлого 2020-го реализовано 21 такое мероприятие. Ограничивал возможность осуществлять это чаще карантин. Но каждую неделю мы выходим на связь с руководителями этих учреждений, выясняем с ними вопросы соблюдения противопожарных норм и правил в том числе. Стоит отметить, что в прошлые годы, благодаря реализованным задачам, в вышеуказанных заведениях оборудованы системы противопожарной безопасности с выводом их на пульт, отремонтировано противопожарные резервуары и водоемы, закупались средства индивидуальной защиты», — отметила директор Департамента социальной защиты населения Оксана Ельчиева.

После детального обсуждения вопросов, заместитель председателя облгосадминистрации Игорь Кузьмин дал поручение срочно осуществить проверку всех без исключения аналогичных учреждений на территории области на предмет соблюдения ими законодательства Украины с параллельным формированием рабочих групп. Такие же группы должны быть созданы на местах и ​​осуществить проверку объектов, расположенных в районах области, объединенных территориальных общинах.

«В течение двух дней собрать всю информацию по этим объектам. Где нужно, провести проверки. За два дня скоординируем наши дальнейшие шаги », — подчеркнул Игорь Кузьмин.