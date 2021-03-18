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Главная страница » Blog » Власть » Квартира для семейного врача: в Николаеве еще одному молодому специалисту дали жилье

Квартира для семейного врача: в Николаеве еще одному молодому специалисту дали жилье

house 2368389 1280 - Квартира для семейного врача: в Николаеве еще одному молодому специалисту дали жилье
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17 марта мэр Александр Сенкевич и начальник управления здравоохранения Ирина Шамрай передали ордер на однокомнатную квартиру молодому специалисту, семейному врачу Андрею Пришко. Об этом сообщили в пресс-службе городского совета.

Как сказано в сообщении, город проводит активную работу, чтобы у молодых специалистов был стимул оставаться работать в Николаеве. В 2019 году учреждения здравоохранения пополнили 33 медика. В 2020-м — 40 врачей-интернов, это самое большое количество за последние три года, после старта масштабной кампании по привлечению молодых специалистов. За это время город уже предоставил медикам 11 квартир.

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Алина Сидорова

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