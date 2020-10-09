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Мировая карта COVID-19

Мировая карта COVID-19

Более 100 млн гривен выплатили медучреждениям Николаевщины за лечение пациентов с COVID-19, — НСЗУ

Более 100 млн гривен выплатили медучреждениям Николаевщины за лечение пациентов с COVID-19, — НСЗУ

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Лечение COVID-19 в Украине бесплатно, пациентам, с которых в медучреждении требуют деньги, советуют звонить на горячую линию НСЗУ 16-77

Лечение COVID-19 в Украине бесплатно, пациентам, с которых в медучреждении требуют деньги, советуют звонить на горячую линию НСЗУ 16-77
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Еще в начале пандемии в программу медицинских гарантий НСЗУ включила дополнительные медицинские услуги и среди них — тестирование и лечение пациентов с коронавирусной инфекцией, так называемые «ковидные пакеты», которые полностью покрывают все затраты на основные медицинские услуги.

vlcsnap 2020 10 09 14h24m41s786 - Лечение COVID-19 в Украине бесплатно, пациентам, с которых в медучреждении требуют деньги, советуют звонить на горячую линию НСЗУ 16-77

«Государство позаботилось о том, чтобы обеспечить пациента помощью при коронавирусной болезни. НСЗУ покрывает все расходы пациента на лечение — в случае вызова скорой, тестирования и стационарного лечения. Тарифы, предусмотренные на эти услуги, покрывают расходы, которые несут медучреждения при лечении больных коронавирусом», — говорит Анна Фенчак, заместитель директора департамента заказ медицинских услуг и лекарственных средств НСЗУ.

vlcsnap 2020 10 09 14h24m48s561 - Лечение COVID-19 в Украине бесплатно, пациентам, с которых в медучреждении требуют деньги, советуют звонить на горячую линию НСЗУ 16-77

Впрочем, НСЗУ не отрицают — в отдельных медучреждениях у пациентов, больных на COVID-19 действительно требуют дополнительные средства. Но это незаконно.

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vlcsnap 2020 10 09 14h24m29s589 - Лечение COVID-19 в Украине бесплатно, пациентам, с которых в медучреждении требуют деньги, советуют звонить на горячую линию НСЗУ 16-77

«Иногда мы слышим, что у пациентов начинают требовать деньги на отдельные лекарственные средства. Когда мы изучаем эти ситуации, чаще всего получается так, что главные врачи в перечень специалистов, привлеченных к лечению пациентов с коронавирусом, привлекают непрофильных медицинских специалистов, соответственно расходы на зарплату растут. Лечение коронавирусной болезни в Украине является полностью бесплатным. В случае, если в медзаведении с пациента требуют деньги, мы призываем обращаться на горячую линию НСЗУ по номеру 16-77.», — говорит Анна Фенчак.

vlcsnap 2020 10 09 14h25m06s920 - Лечение COVID-19 в Украине бесплатно, пациентам, с которых в медучреждении требуют деньги, советуют звонить на горячую линию НСЗУ 16-77

По информации НСЗУ, более 100 млн гривен выплатили медучреждениям Николаевщины за лечение пациентов с COVID-19. И к концу текущего года по подписанным договорам должны еще выплатить около 147 млн. грн. Эти деньги предусмотрены для того, чтобы пациенты, заболевшие коронавирусом, лечились бесплатно.

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Елена Кораб

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