В городе Быдгощ в Польше проходит Чемпионат Европы по легкой атлетике среди спортсменов с поражениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения и РФС. Соревнования начались 27 мая и продлятся до 6 июня. Об этом сообщает николаевский «Инваспорт».

В Чемпионате участвует николаевский спортсмен Игорь Цветов, который тренируется в детско-юношеской спортивной школе для лиц с инвалидностью (и.о. директора Алла Черевко).

Легкоатлет имеет звание Заслуженного мастера спорта Украины. На Чемпионате в Польше Игорь уже стал бронзовым призером на дистанции 100 м.

К соревнованиям спортсмена подготовил Заслуженный тренер Украины Виктор Деркач.