В Николаевской области группа из пяти человек в возрасте от 24 до 51 лет занималась незаконной вырубкой и продажей леса, используя поддельные документы. Об этом сообщают в пресс-службе полиции.

Известно, что в преступную деятельность четырех мужчин, у которых в распоряжении был грузовой транспорт и бензопилы, привлек житель Баштанского района.

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По месту жительства и работы фигурантов правоохранители провели 12 обысков, во время которых изъяли орудие преступления — бензопилы, автомобиль ЗИЛ с спиленным лесом (6,5 кубометров), документы, лесорубы использовали в своей деятельности, и компьютеры.

Устанавливаются обстоятельства преступления и все причастные к незаконной вырубке и сбыту леса. Убытки государству действиями лесорубов, пока неизвестны.