Все малыши всегда вызывают только самые положительные эмоции, а если это маленькое пушистое чудо, то перед ним не устоит ни ребенок, ни взрослый человек. В летний период новым пополнением могут похвастаться сразу несколько отделов Николаевского зоопарка.

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Отдел приматов пополнился малышами сразу 2 видов: игрунки обыкновенной (Callithrix jacchus) и японской макаки (Macaca fuscata). Семья игрунок состоит из 6 особей: мама, папа и их дети. Дружны между собой, контактные. 15 июля в их семье появилось еще двое детенышей. Родители очень заботятся о своих малышах. Папа помогает при воспитании малышей, носит на спине и дает матери возможность для кормления молоком.

фото Николаевского зоопарка

А у пары японских макак ситуация несколько иная. В их семье главный папа, которого все очень уважают, но он не участвует в дальнейшем попечении потомства. 9 июля родителями стали Мика и Риф, у которых родился один детеныш. Мама довольно молодая, но очень заботится о своем ребенке. За ними можно понаблюдать в летних вольерах отдела приматов.

фото Николаевского зоопарка

В акватеррариуме случилось пополнение у змей: у полоза тонкохвостого (Orthriophis taeniurus) и змеи молочной Кэмпбелл (Lampropeltis triangulum campbelli). Эти виды змей содержатся парами и дают потомство уже не первый год.

Отдел хищных животных не отстает, там у нескольких видов тоже появились дети. В семействе кинкажу (Potos flavus) у пары Али и Виталика появился на свет детеныш, который является шестым у этой пары.

фото Николаевского зоопарка

Сервалы (Leptailurus serval) по имени Флора и Негус 20 июня также стали родителями замечательного пятнистого котенка. За все время содержания этого вида в Николаевском зоопарке это 58 детеныш. А также в семье рысей (Lynx) 5 июля родилась тройня у родителей Люпин и Забавы.

фото Николаевского зоопарка

Состоялось пополнение и в отделе копытных животных. 1 и 6 июля родились 2 детеныша у козлов сибирских горных, а 5 июля на свет появилась маленькая самочка лани европейской. Все дети содержатся вместе с родителями в открытых летних экспозициях. Также на прудах Николаевского зоопарка можно увидеть многих птенцов водоплавающих птиц разного возраста.





фото Николаевского зоопарка

По информации Николаевского зоопарка