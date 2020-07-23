Украина получила коммерческое предложение на закупку вакцины от коронавируса. Китайский производитель озвучил стоимость препарата.
Об этом в эфире «Украинского радио» заявил заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает «Закон и Бизнес» .
По его словам, сроки, когда можно будет купить вакцину, не известны, ведь еще проводятся клинические
исследования, нет инструкции, препарат не зарегистрирован.
По вакцинации населения — за средства госбюджета планируют охватить 40% граждан. В первую очередь, сделают прививки медицинским работникам и правоохранителям.
Сколько денег на это надо будет выделить представитель Минздрава пообещал озвучить позже.
Ранее Виктор Ляяшко говорил, что в лучшем случае вакцина от COVID-19 появится в 2021 году