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Ляшко сказал сколько будет стоить вакцина от COVID-19

Ляшко сказал сколько будет стоить вакцина от COVID-19
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Украина получила коммерческое предложение на закупку вакцины от коронавируса. Китайский производитель озвучил стоимость препарата.

Об этом в эфире «Украинского радио» заявил заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает «Закон и Бизнес» .

Вакцина будет стоить в районе 20 долларов, то есть около 500 гривен 1 доза. И будет их вакцина потребовать двукратного введения. Для защиты человека от COVID-19 нужно будет примерно 1000 гривен — сообщил главный санитарный врач.

По его словам, сроки, когда можно будет купить вакцину, не известны, ведь еще проводятся клинические
исследования, нет инструкции, препарат не зарегистрирован.
По вакцинации населения — за средства госбюджета планируют охватить 40% граждан. В первую очередь, сделают прививки медицинским работникам и правоохранителям.

Второй этап — это люди пожилого возраста, поскольку это самая большая группа риска. У нас таких сегодня 6-7 млн. В дальнейшем людей с хроническими болезнями, — добавил Ляшко.

Сколько денег на это надо будет выделить представитель Минздрава пообещал озвучить позже.

Ранее Виктор Ляяшко говорил, что в лучшем случае вакцина от COVID-19 появится в 2021 году

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Алина Сидорова

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