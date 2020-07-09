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Главная страница » Blog » Минздрав » Ляшко: в лучшем случае вакцина от COVID-19 появится в 2021 году

Ляшко: в лучшем случае вакцина от COVID-19 появится в 2021 году

Ляшко: в лучшем случае вакцина от COVID-19 появится в 2021 году
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В Украине рассматривается возможность проведения третьей клинической стадии исследования инактивированной вакцины против COVID-19. Об этом заявил Виктор Ляшко в интервью главному редактору издания «Гордон«.

По словам главного санитарного врача Украины, появление вакцины от COVID-19 в марте следующего года – это оптимистический сценарий. Украинские власти уже ведут переговоры с другими странами, чтобы получить вакцину, как только она появится.

В Украине правильный президент, премьер-министр и главный государственный санитарный врач… Мы не сидим без дела, работаем над тем, чтобы вакцина оказалась в Украине сразу после того, как ее зарегистрируют в Европейском союзе и Соединенных Штатах», – подчеркнул Ляшко.

Известно, что в настоящее время проводится около 120 испытаний вакцины от коронавируса SARS-COV-2 / COVID-19 по всему миру. При этом 17 вакцин сейчас испытывают на людях. 

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Алина Сидорова

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