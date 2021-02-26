В Главном управлении ГНС в Николаевской области объяснили, как люди, которым не хватает нескольких месяцев страхового стажа, могут их получить, одноразово, уплатив по договору единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование.

Так, в соответствии с частью второй ст. 10 Закона Украины от 08 июля 2010 года № 2464 — VI «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» с изменениями и дополнениями (далее — Закон № 2464) лица, указанные в части первой ст. 10 Закона № 2464, принимают добровольное участие в системе общеобязательного государственного социального страхования в течение срока, указанного в договоре о добровольном участии в системе общеобязательного государственного социального страхования, но не меньше одного года (кроме договоров об одноразовой уплате).

Согласно абзацу первому части пятой ст. 10 Закона № 2464 договором о добровольном участии может быть предусмотрена одноразовая уплата лицом единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (далее — ЕВ) за предыдущие периоды, в которых лицо не подлежало общеобязательному государственному социальному страхованию (в том числе за период с 1 января 2004 года по 31 декабря 2010 года).

Подпунктом 4 п. 3 разд. V Инструкции о порядке начисления и уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, утвержденной приказом Министерства финансов Украины от 20.04.2015 № 449 с изменениями и дополнениями (далее — Инструкция № 449), определено, что при желании лица оплатить ЕВ за предыдущие периоды, в которых лицо не подлежало общеобязательному государственному социальному страхованию (в том числе за период с 01 января 2004 года по 31 декабря 2010 года), и в случае получения от него заявления о добровольном участии в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования (одноразовая уплата ЕВ) после проверки изложенных в заявлении сведений контролирующими органами в срок не позже, чем 30 календарных дней со дня получения заявления заключается договор о добровольном участии в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования (одноразовая уплата ЕВ) по форме, предусмотренной в дополнении 5 Инструкции № 449.

При этом, абзацами первым — вторым части пятой ст. 10 Закона № 2464 установлено, что сумма уплаченного ЕВ за каждый месяц такого периода не может быть меньше минимального страхового взноса на дату заключения договора, умноженная на коэффициент 2. Во всех случаях эта сумма не может быть больше суммы ЕВ, вычисленного исходя из максимальной величины базы начисления ЕВ, установленной на дату заключения договора.

В соответствии с абзацем вторым п. 6 разд. ІІІ Порядка формирования и предоставления страхователями отчета относительно сумм начисленного единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, утвержденного приказом Министерства финансов Украины от 14.04.2015 № 435 с изменениями и дополнениями, отчетным периодом является длительность действия договора, а если договором о добровольном участии предусмотрена одноразовая уплата лицом, ЕВ за предыдущие периоды, в которых лицо не подлежало общеобязательному государственному социальному страхованию (в том числе с 01 января 2004 года по 31 декабря 2010 года), — период, за который одноразово уплачено ЕВ за предыдущие периоды.

Учитывая изложенное, лицо, которому не хватает к страховому стажу нескольких месяцев, может заключить договор о добровольном участии, которым предусмотрена одноразовая уплата ЕВ за предыдущие периоды (в том числе за период с 01 января 2004 года по 31 декабря 2010 года), в которых оно не подлежало общеобязательному государственному социальному страхованию на любой период, но не менее одного месяца. Сумма уплаченного ЕВ за каждый месяц такого периода не может быть меньше минимального страхового взноса на дату заключения договора, умноженного на коэффициент 2

Во всех случаях эта сумма не может быть больше суммы ЕВ, вычисленного исходя из максимальной величины базы начисления ЕВ, установленной на дату заключения договора.