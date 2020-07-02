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Главная страница » Blog » Происшествия » Лобовое столкновение в Новой Одессе, погиб один водитель

Лобовое столкновение в Новой Одессе, погиб один водитель

Лобовое столкновение в Новой Одессе, погиб один водитель
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ДТП произошло на улице Центральной в Новой Одессе.
В результате лобового столкновения автомобилей MITSUBISHI OUTLANDER и DAEWOO LANOS погиб водитель второго авто.

Для ликвидации последствий пришлось вызвать спасателей, которые с помощью гидравлического инструмента достали тело погибшего 60-летнего мужчины. Из покареженной машины также освободили женщину-посажира 1994 н. Пострадавшую каретой скорой помощи доставили в больницу.

2020 07 02 dtp2 - Лобовое столкновение в Новой Одессе, погиб один водитель
фото ГУ ГСЧС в Николаевской области

Обстоятельства происшествия выясняют сотрудники правоохранительных органов.

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Алина Сидорова

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