ДТП произошло на улице Центральной в Новой Одессе.

В результате лобового столкновения автомобилей MITSUBISHI OUTLANDER и DAEWOO LANOS погиб водитель второго авто.

Для ликвидации последствий пришлось вызвать спасателей, которые с помощью гидравлического инструмента достали тело погибшего 60-летнего мужчины. Из покареженной машины также освободили женщину-посажира 1994 н. Пострадавшую каретой скорой помощи доставили в больницу.

фото ГУ ГСЧС в Николаевской области

Обстоятельства происшествия выясняют сотрудники правоохранительных органов.