7 июня во время спортивного фестиваля в СК «Надежда» 75 лучшим юным спортсменам Николаева вручили сертификаты на получение стипендии городского головы и городского совета.
В ходе торжеств заммэра Анатолий Петров сказал, что Николаев один из самых спортивных городов Украины.
Сертификаты дают право ежемесячно получать стипендии в течение года.
Отметим, что в Николаеве развивается более 50 видов спорта. 301 гиколаевцу присвоены высокие спортивные разряды и звания: 1-й разряд присвоен 146 николаевским спортсменам, звание «Кандидат в мастера спорта» присвоено 137 спортсменам, 18 получили звание «Мастер спорта». В николаевских спортшколах работают более 300 квалифицированных преподавателей, 24 из них имеют звание «Заслуженный тренер Украины»
по информации отдела информационного обеспечения ММР
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