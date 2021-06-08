7 июня во время спортивного фестиваля в СК «Надежда» 75 лучшим юным спортсменам Николаева вручили сертификаты на получение стипендии городского головы и городского совета.

В ходе торжеств заммэра Анатолий Петров сказал, что Николаев один из самых спортивных городов Украины.

По нашему население мы наибольшее количество спортсменов, титулованных спортсменов, победителей европейских, всеукраинских соревнований. Мы очень гордимся, что у нас такая мощная спортивная семья, — сказал Анатолий Петров. — Задачей городской власти является поддержка спорта Николаева. Хочу сказать, что сегодня у городского совета, его исполнительных органов есть видение развития отрасли. Мы имеем ряд проектов, которые планируем воплотить в жизнь в нашем городе.

Сертификаты дают право ежемесячно получать стипендии в течение года.

Отметим, что в Николаеве развивается более 50 видов спорта. 301 гиколаевцу присвоены высокие спортивные разряды и звания: 1-й разряд присвоен 146 николаевским спортсменам, звание «Кандидат в мастера спорта» присвоено 137 спортсменам, 18 получили звание «Мастер спорта». В николаевских спортшколах работают более 300 квалифицированных преподавателей, 24 из них имеют звание «Заслуженный тренер Украины»

по информации отдела информационного обеспечения ММР