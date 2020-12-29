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Лучшие участники ВНО будут получать премии

Лучшие участники ВНО будут получать премии
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Правительство одобрило проект Указа Президента о введении ежегодной Премии участникам ВНО за самые высокие результы. Об этом сообщает Правительственный портал.

Необходимо поощрять и материально поддерживать одаренных учеников, которые своими достижениями в учебе способствуют повышению авторитета нашего государства на международной арене и подтверждают высокий уровень образования в Украине, — отметил Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет, комментируя необходимость введения ежегодной Премии участникам ВНО по самым высоким результатам.

Справка:

28 декабря 2020 Кабинет Министров Украины одобрил проект Указа Президента Украины о Премии участникам внешнего независимого оценивания, которые получили полное общее среднее образование и получили максимальное количество баллов по результатам ВНО. В соответствии с Регламентом КМУ, проект Указа будет передан на подпись Президенту Украины.

Проектом документа предусматривается основания 20 ежегодных премий, которые будут выплачиваться единовременно. Каждая Премия составит 5000 гривен.

Премии будут назначаться в соответствии с результатами ВНО участников, набравших 200 баллов по двум и более учебным предметам.

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Алина Сидорова

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