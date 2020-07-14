В Центральный отдел полиции обратилась 83-летняя женщина, которая стала жертвой мошенниц. Как рассказала потерпевшая, у подъезда дома к ней подошли две женщины, которые завели разговор. Пенсионерка рассказала незнакомкам, что у нее болеет сын, после чего ей предложили провести определенный ритуал.

Словесная перепалка между двумя приятелями закончилось убийством

Потерпевшая согласилась и вместе с злоумышленница они пришли к заявительнице домой. Она собрала все свои сбережения (1000 у.е., 50 евро и 3000 гривен) и отдала их незнакомкам. Позже поняла, что ее обманули.

По описанию одна из женщин была славянской внешности, ростом около 160 — 165 см, худощавого телосложения, одета в черную юбку выше колен, черно-синюю полупрозрачную кофточку, волосы темные, собраны в хвост. Вторая женщина — ромской национальности, ростом около 160 см, полного телосложения, одета в темно-серое платье ниже колена, темную кофту, волосы темные, гладко зачесанные и собранные в хвост.

За мошенничество обоим «чародейкам» грозит ограничение свободы до 5 лет или заключение до 3 лет.