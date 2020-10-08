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Главная страница » Blog » Общество » Максим Степанов: полного локдауна в Украине не будет

Максим Степанов: полного локдауна в Украине не будет

Максим Степанов: полного локдауна в Украине не будет
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Украина не может уйти в полный локдаун из-за COVID-19.

Об этом на брифинге сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

NEWSONE: Брифинг министра Степанова
Мы не можем сейчас пойти по тому пути, по которому пошли некоторые европейские страны. По тому пути, по которому пошел Израиль, который ввел полный локдаун на 14 дней, в связи с увеличением больных. Почему это вводится ? Это вводится, чтобы разорвать цепь передачи болезни. Другого (способа — ред.) нет, — сказал Степанов.

По состоянию на 08 октября в Украине зафиксировано 244 734 случая COVID-19, из них 5 397 — за последние сутки. В Николаевской области выявлено 179 новых случаев COVID-19. Всего зарегистрировано 4548 подтвержденных случаев COVID-19.

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Алина Сидорова

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