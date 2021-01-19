Министр здравоохранения Украины Максим Степанов призвал лидеров местного самоуправления не спекулировать на теме дистанционного обучения и посещения учебных заведений. В течение усиленного карантина ученики находятся на дистанционном обучении. Такой формат образовательного процесса положительно влияет на эффективность противоэпидемических мероприятий. Об этом во время ежедневного брифинга сообщил Министр здравоохранения Максим Степанов.

Я рекомендую всем представителям местного самоуправления сначала поинтересоваться законами эпидемиологии, а затем рекомендовать изменения в карантинных ограничениях, в частности, заблаговременное прекращения дистанционного обучения и возвращения к привычному образовательному процессу. Все решения по карантину принимаются Минздравом, исключительно опираясь на законы эпидемиологии и мнение ведущих врачей-эпидемиологов, а также инфекционистов Украины. Поэтому на период действия усиленного карантина, то есть до 25 января, посещение учреждений общего образования приостановлено, — отметил глава Минздрава.

В Украине наблюдается увеличение процента детей, заболевших COVID-19 в соотношении к общему числу людей, которые заболели. Причем в ноябре этот показатель составлял 3,1% от всего количества новых больных. А вот в декабре процент детей, заболевших COVID-19 подскочил до 5,9% от общего количества. Всего за все время пандемии в Украине заболело 62 333 ребенка.

Дети стали чаще инфицироваться COVID-19. Эта тенденция наблюдается во всем мире. Большинство случаев заражений детей SARS-CoV-2 происходят бессимптомно, поэтому обнаружить в данном случае инфицированных и не допустить в коллектив фактически невозможно. Одновременно увеличилось количество случаев с тяжелым течением болезни, требующих госпитализации. Заблаговременное начало офлайн-обучения в 1-4 классах приведет к росту интенсивности инфицирования населения через перекрестное заражение детей, — сообщил Максим Степанов.

Напомним, усиленный карантин в Украине действуют с 8 до 24 января. В это время запрещено посещать образовательные учреждения.