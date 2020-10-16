Чтобы горожанам было удобно добираться до городской больницы №4 (ул. Адмирала Макарова, 1) с 19 октября 2020 вступает в действие частично измененная схема движения общественного транспорта по маршруту №62 «мкрн Терновка (Трансаммиак) — мкрн Намыв (ул. Лазурная).

Проблемы с городским транспортом: перевозчик отказывается выходить на маршрут №9

Маршрутки будут двигаться с информационными табличками «Городская больница №4».

с мкр. Терновка 8:00, 10:00, 12:00, 14:00

с мкр. Терновка 8:00, 10:00, 12:00, 14:00 с мкр. Намыв 09:00 11:00, 13:00, 15:00

Схема движения:

с мкрн Намыв обычному маршруту до Центрального рынка — ул. Рюмина — ул. Наваринское (остановка для пассажиров, следующих в больницу) — Пушкинское кольцо и ул. Пушкинская обычному маршруту до конечной остановки в мкрн. Терновка

с мкрн Намыв обычному маршруту до Центрального рынка — ул. Рюмина — ул. Наваринское (остановка для пассажиров, следующих в больницу) — Пушкинское кольцо и ул. Пушкинская обычному маршруту до конечной остановки в мкрн. Терновка с мкрн Терновка привычным маршрутом — ул. Пушкинской — поворот на ул. Адмирала Макарова — до ул. Наваринскую (остановка для пассажиров, следующих в больницу) — Пушкинское кольцо — проспект Центральный — мкрн Намыв

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