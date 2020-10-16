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Главная страница » Blog » Общество » Маршрутки №62 будут ездить по измененному маршруту

Маршрутки №62 будут ездить по измененному маршруту

Маршрутки №62 будут ездить по измененному маршруту
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Чтобы горожанам было удобно добираться до городской больницы №4 (ул. Адмирала Макарова, 1) с 19 октября 2020 вступает в действие частично измененная схема движения общественного транспорта по маршруту №62 «мкрн Терновка (Трансаммиак) — мкрн Намыв (ул. Лазурная).

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Маршрутки будут двигаться с информационными табличками «Городская больница №4».

  • с мкр. Терновка 8:00, 10:00, 12:00, 14:00
  • с мкр. Намыв 09:00 11:00, 13:00, 15:00

Схема движения:

  • с мкрн Намыв обычному маршруту до Центрального рынка — ул. Рюмина — ул. Наваринское (остановка для пассажиров, следующих в больницу) — Пушкинское кольцо и ул. Пушкинская обычному маршруту до конечной остановки в мкрн. Терновка
  • с мкрн Терновка привычным маршрутом — ул. Пушкинской — поворот на ул. Адмирала Макарова — до ул. Наваринскую (остановка для пассажиров, следующих в больницу) — Пушкинское кольцо — проспект Центральный — мкрн Намыв
2020 10 16 shema 1024x634 - Маршрутки №62 будут ездить по измененному маршруту
2020 10 16 shema2 1024x657 - Маршрутки №62 будут ездить по измененному маршруту

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