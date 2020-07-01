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Маска или штраф. Выбор очевиден — запасайтесь масками!

Маска или штраф. Выбор очевиден — запасайтесь масками!
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Кабинет Министров Украины предлагает Верховной Раде ужесточить административную ответственность владельцев общественных мест за несоблюдение масочного режима посетителями.

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По словам министра юстиции Украины Дениса Малюська, документ устанавливает специальную ответственность за не ношение масок гражданами Украины, а также ответственность предприятий, владельцев зданий и сооружений и общественного транспорта за пребывание граждан в общественных местах без маски.

Министр отметил, что для физических лиц штрафы будут даже несколько ниже нынешних, а вот для юридических лиц — от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан.

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«Устанавливаем специальную ответственность за не ношение масок гражданами Украины — ответственность будет предусмотрена в Кодексе об административных правонарушениях, и отдельно — ответственность юридических лиц: собственников зданий, сооружений и общественного транспорта во время пребывания граждан, которые обязаны пропускать граждан в указанные помещения только при наличии масок», — отметил Денис Малюська.

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Также он подчеркнул, что ответственность за это, если конечно, законодатели его поддержат — установят в кодексе об административных правонарушениях и в законе об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения.

Соответствующий проект закона Кабмин единогласно одобрил на заседании правительства в среду, 1 июля.

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Сергей Шелест

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