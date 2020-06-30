Председатель Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник проинспектировал работу курортов Коблево и Рыбаковка во время пандемии. Проверка показала, что предприниматели и отдыхающие не соблюдают карантин.

К сожалению, обещания бизнеса и людей про ответственное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих были лишь словами. Кафе, рестораны, бары работают с нарушением всех карантинных правил. Несмотря на то, что Президент Украины, Правительство, руководство Николаевской ОГА пошли навстречу и ослабили условия карантина — люди ходят без масок, в учреждениях отсутствуют санитайзеры, а в помещении находятся одновременно более 10 человек, — подчеркнул Александр Стадник.