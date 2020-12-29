На Каботажном спуске в Николаеве пожарные тушат пожар ориентировочной площадью 500 кв. м. Об этом сообщают в ГУ ГСЧС.

фото ГУ ГСЧС в Николаевской области

Сообщение о возгорании внешней транспортировочной галереи на предприятии по спецлинии 101 поступило в 17:51. В 19.20 пожар был локализован.

фото ГУ ГСЧС в Николаевской области

По номеру вызова направлены дежурные караулы 1, 2, 3, 4 государственных пожарно-спасательных частей и очередную смену оперативно-координационный центр Главного управления ДСНС Украины в Николаевской области.

Работает 6 единиц техники и 24 пожарные, локализация продолжается. Пострадавших нет, — говорится в сообщении.