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Медики Николаевщины получили второе образование в ЧНУ им. Петра Могилы

Медики Николаевщины получили второе образование в ЧНУ им. Петра Могилы
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Выпускники Учебно-научного института последипломного образования ЧНУ имени Петра Могилы получили дипломы магистров. Об этом сообщили в пресс-службе городского совета.

Второе образование по направлениям финансовый менеджмент и управление учреждениями здравоохранения получили представители медицинской отрасли Николаевщины. Среди них — 62 работника городских больниц и ЦПМСП.

Открывая праздник конвокации, ректор ЧНУ им. Петра Могилы Леонид Клименко отметил, что в этом году заведение отмечает 25 годовщину со дня основания.

Символично, что именно работники медицинской отрасли первыми получают дипломы магистров в этот праздничный год. Гордимся, что работали с теми, кто находится на передовой борьбы с пандемией коронавируса. Будем делать все, чтобы в Николаеве развивалось качественное медицинское обслуживание. 5 лет назад мы открыли первый в Николаеве медицинский факультет и уже через год у нас будет первый выпуск магистров-медиков. Кроме того, работаем над тем, чтобы все врачи Николаевщины имели возможность повысить квалификацию. Открыли аспирантуру по медицине, в которую уже набрано 12 человек. Желаю всем нашим выпускникам здоровья и семейного благополучия!

Приветствуя новоиспеченных магистров, Александр Сенкевич сказал, что рад видеть среди выпускников николаевцев, которые сегодня работают на благо горожан в учреждениях здравоохранения.

Все вы получили новые знания, которые будут хорошо служить в работе. Быть руководителем учреждения здравоохранения — большая ответственность. Желаю, чтобы ваши больницы и центры оказания медицинской помощи становились лучше, более эффективными и, соответственно, повышалась качество предоставления услуг николаевцам. Хочу поблагодарить также преподавательский состав, который хорошо поработал, чтобы наши врачи были лучшими в Украине. Удачи всем вам и нашему городу!

Директор УНИ последипломного образования Анна Норд добавила, что отныне медики с полным правом могут называться «могилянцами»:

Это не пустой звук, а звание, можно считать еще одним «знаком качества» для вас, как специалистов. Приятно, что сегодня так много красных дипломов. Отныне вы — часть истории нашего университета.

По случаю годовщины основания заведения все выпускники получили юбилейную награду.

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Алина Сидорова

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