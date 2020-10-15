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Главная страница » Blog » Культура » Мемориальную доску выдающемуся кораблестроителю Ивану Виннику открыли в Николаеве

Мемориальную доску выдающемуся кораблестроителю Ивану Виннику открыли в Николаеве

Мемориальную доску выдающемуся кораблестроителю Ивану Виннику открыли в Николаеве
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В Николаеве открыли мемориальную доску выдающемуся кораблестроителю, Почетному гражданину города Ивану Иосифовичу Виннику. Ранее с таким предложением к городским властям обратилась инициативная группа работников Черноморского судостроительного завода.

Мемориальную доску, изготовленную заслуженным деятелем искусств Украины Иваном Булавицким, разместили на доме по улице Бугский бульвар, 1А. Именно здесь Иван Винник прожил 26 лет.

Справка

Иван Иосифович Винник начал работать на Черноморском судостроительном заводе в 1951 году. А уже в 1963 году получил свою первую государственную награду — орден «Знак почета». В 34 года стал начальником 34 цеха завода, в котором в то время работали 1 300 человек. Более 50 лет своей жизни Иван Иосифович посвятил строительству различных кораблей и судов: подводных лодок, траулеров, сухогрузов, танкеров, судов-разведчиков. Кораблестроителя не стало 6 декабря 2017.

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Алина Сидорова

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