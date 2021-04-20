Сегодня Вторник, 20 апреля, 2021
Последние известия
Новости Николаева, и не только

Позитивный взгляд на события. 35 канал Николаев новостной

поиск дешевых билетов
Menu

Последние известия

MAP covid 600x400 - Мировая карта COVID-19

Мировая карта COVID-19

2021 01 26.vymanila dengi 600x400 - С сентября 2021 года изменится порядок получения пенсий

С сентября 2021 года изменится порядок получения пенсий

2021 01 25 cnap - Как будет работать Николаевский Центр админуслуг в мае

Как будет работать Николаевский Центр админуслуг в мае

vlcsnap 2021 04 20 13h40m54s884 600x400 - В Заводском районе Николаева высадили 200 деревьев

В Заводском районе Николаева высадили 200 деревьев

avto zbor 600x400 - С какой даты определяется срок использования легкового автомобиля с целью налогообложения транспортным налогом?

С какой даты определяется срок использования легкового автомобиля с целью налогообложения транспортным налогом?

Популярные новости

Мировая карта COVID-19

Маски: где они обязательны, а где их только рекомендуют, и как это влияет на число заболевших

Уже четверо. То ли еще будет.

Будьте здоровы и держите руки в безопасности #SafeHands

В Украине подтверждено 669 случаев COVID-19. Николаевщине по-прежнему везет

Главная страница » Blog » Бизнес » Местная казна Николаевщины пополнилась на 5,3 млн грн платой за лицензии на продажу алкоголя и табака

Местная казна Николаевщины пополнилась на 5,3 млн грн платой за лицензии на продажу алкоголя и табака

licenzii na fb - Местная казна Николаевщины пополнилась на 5,3 млн грн платой за лицензии на продажу алкоголя и табака
0

Субъекты ведения хозяйственной деятельности всех форм собственности имеют право на розничную торговлю алкогольными напитками и/или табачными изделиями при наличии у них соответствующих лицензий. Плата за лицензии осуществляется ежеквартально, равными частями, и засчитывается в местные бюджеты.

Как сообщили в управлении контроля за подакцизными товарами Главного управления ГНС в Николаевской области, в первом квартале 2021 года в местные бюджеты Николаевщины поступило 5,3 млн грн платы за лицензии на право розничной торговли алкогольными напитками и табачными изделиями, что на 97 тыс. грн. больше, чем в первом квартале 2020 года.

Следует отметить, что в январе-марте текущего года плательщикам региона выдано 1422 лицензии на право розничной торговли алкогольными напитками и табачными изделиями, из них 779 лицензий на право розничной торговли алкогольными напитками, 643 лицензии на право розничной торговли табачными изделиями. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество выданных лицензий увеличилось на 123 лицензии, или на 9,5 процентов. За этот же период аннулировано 277 лицензий на право розничной торговли алкогольными напитками и табачными изделиями. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество аннулированных лицензий увеличилось на 6 лицензий, или на 2,2 процента.

Обращаем внимание субъектов хозяйственной деятельности, что актуальная информация о действующих лицензиях находится в открытом доступе и постоянно обновляется на субсайте ГУ ГНС в Николаевской области по ссылке: https://mk.tax.gov.ua/reestr — vidanih — licenziy

Главное управление ГНС в Николаевской области

Spread the love
  • 129
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Prev post На Николаевщине за сбыт амфетамина оперативники УБН задержали 22-летнего молодого человека
Next post Полицейские задержали подозреваемого в убийстве 35-летнего николаевца

Людмила Александрова

Похожие новости

Добавить комментарий

Читайте также x

image 1 600x400 - Для студентов двух николаевских колледжей организовали онлайн-экскурсию по улице Большой Морской

Для студентов двух николаевских колледжей организовали онлайн-экскурсию по улице Большой Морской

medoborudovanie 600x400 - Николаевский облсовет планирует взять оборудование для местных больниц в аренду

Николаевский облсовет планирует взять оборудование для местных больниц в аренду

user net 600x400 - YouTube начнет скрывать дизлайки

YouTube начнет скрывать дизлайки