Субъекты ведения хозяйственной деятельности всех форм собственности имеют право на розничную торговлю алкогольными напитками и/или табачными изделиями при наличии у них соответствующих лицензий. Плата за лицензии осуществляется ежеквартально, равными частями, и засчитывается в местные бюджеты.

Как сообщили в управлении контроля за подакцизными товарами Главного управления ГНС в Николаевской области, в первом квартале 2021 года в местные бюджеты Николаевщины поступило 5,3 млн грн платы за лицензии на право розничной торговли алкогольными напитками и табачными изделиями, что на 97 тыс. грн. больше, чем в первом квартале 2020 года.

Следует отметить, что в январе-марте текущего года плательщикам региона выдано 1422 лицензии на право розничной торговли алкогольными напитками и табачными изделиями, из них 779 лицензий на право розничной торговли алкогольными напитками, 643 лицензии на право розничной торговли табачными изделиями. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество выданных лицензий увеличилось на 123 лицензии, или на 9,5 процентов. За этот же период аннулировано 277 лицензий на право розничной торговли алкогольными напитками и табачными изделиями. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество аннулированных лицензий увеличилось на 6 лицензий, или на 2,2 процента.

Обращаем внимание субъектов хозяйственной деятельности, что актуальная информация о действующих лицензиях находится в открытом доступе и постоянно обновляется на субсайте ГУ ГНС в Николаевской области по ссылке: https://mk.tax.gov.ua/reestr — vidanih — licenziy

Главное управление ГНС в Николаевской области