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Местные бюджеты Николаевщины получили 16,1 млн грн рентных платежей

renta na fb - Местные бюджеты Николаевщины получили 16,1 млн грн рентных платежей
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В первом квартале 2021 года налогоплательщиками уплачено в местные бюджеты 16,1 млн грн рентной платы за специальное использование воды, недр и лесных ресурсов. Об этом сообщили в Главном управлении ГНС в Николаевской области.

В частности, в местные бюджеты мобилизовано рентной платы за специальное использование воды 10,9 млн грн, рентной платы за пользование недрами — 5,1 млн грн, рентной платы за специальное использование лесных ресурсов — 38,1 тыс. гривен.

Следует отметить, что уникальный естественно-ресурсный потенциал Николаевщины — одна из предпосылок социально-экономического развития региона. А потому, своевременная и полная уплата рентных платежей в местные бюджеты — значительный взнос налогоплательщиков в благосостояние территориальных общин.

Главное управление ГНС в Николаевской области

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Людмила Александрова

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