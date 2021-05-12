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Главная страница » Blog » Бизнес » Местные бюджеты Николаевщины получили 2,47 млрд гривен налоговых платежей

Местные бюджеты Николаевщины получили 2,47 млрд гривен налоговых платежей

miscevi na fb - Местные бюджеты Николаевщины получили 2,47 млрд гривен налоговых платежей
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Главное управление ГНС в Николаевской области прилагает максимум усилий для укрепления партнерских отношений с бизнесом, развития налоговых сервисов и создания равных конкурентных условий для всех участников финансово-хозяйственной деятельности в регионе.

Как сообщил и. о. начальника Главного управления ГНС в Николаевской области Дмитрий Прокофьев, в результате активного сотрудничества с налогоплательщиками, в январе — апреле 2021 года в местные бюджеты обеспечено 2,47 млрд  грн налоговых платежей. Этот показатель превышает соответствующий показатель прошлого года на 326,3  млн гривен.

img 6009 1024x683 - Местные бюджеты Николаевщины получили 2,47 млрд гривен налоговых платежей
«…только налаживание открытых и прозрачных отношений с честным бизнесом обеспечит стабильную жизнь местных общин», — отметил Дмитрий Прокофьев.

Стоит отметить, что налога на доходы физических лиц, который является основным источником наполнения местной казны Николаевщины, поступило 1,73 млрд гривен. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года, объемы налоговых поступлений по НДФЛ выросли на 270,3 млн грн или на 18,5 процента.

Кроме того, от налогоплательщиков Николаевщины в местную казну направлен единый налог в сумме 331,3 млн  грн, плата за землю — 229,7 млн грн, налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, — 52,3 млн грн, акцизный налог по реализации субъектами хозяйствования розничной торговли подакцизными товарами — 48,6 млн грн, налог на прибыль — 35,8 млн грн, рентная плата за специальное использование воды, недр и лесных ресурсов — 17,6 млн грн, плата за лицензии — 8,4 млн грн,  экологический налог — 7,5 млн гривен.

«Хочу поблагодарить всех налогоплательщиков Николаевщины, которые добросовестно выполняют возложенные на них обязанности по уплате налогов, за их четкую и сознательную гражданскую позицию. Убежден, что только налаживание открытых и прозрачных отношений с честным бизнесом обеспечит стабильную жизнь местных общин, которые финансируются за счет местного бюджета, а также социальную стабильность и экономический рост региона», — отметил Дмитрий Прокофьев.

Главное управление ГНС в Николаевской области

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Людмила Александрова

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