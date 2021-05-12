Главное управление ГНС в Николаевской области прилагает максимум усилий для укрепления партнерских отношений с бизнесом, развития налоговых сервисов и создания равных конкурентных условий для всех участников финансово-хозяйственной деятельности в регионе.
Как сообщил и. о. начальника Главного управления ГНС в Николаевской области Дмитрий Прокофьев, в результате активного сотрудничества с налогоплательщиками, в январе — апреле 2021 года в местные бюджеты обеспечено 2,47 млрд грн налоговых платежей. Этот показатель превышает соответствующий показатель прошлого года на 326,3 млн гривен.
Стоит отметить, что налога на доходы физических лиц, который является основным источником наполнения местной казны Николаевщины, поступило 1,73 млрд гривен. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года, объемы налоговых поступлений по НДФЛ выросли на 270,3 млн грн или на 18,5 процента.
Кроме того, от налогоплательщиков Николаевщины в местную казну направлен единый налог в сумме 331,3 млн грн, плата за землю — 229,7 млн грн, налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, — 52,3 млн грн, акцизный налог по реализации субъектами хозяйствования розничной торговли подакцизными товарами — 48,6 млн грн, налог на прибыль — 35,8 млн грн, рентная плата за специальное использование воды, недр и лесных ресурсов — 17,6 млн грн, плата за лицензии — 8,4 млн грн, экологический налог — 7,5 млн гривен.
«Хочу поблагодарить всех налогоплательщиков Николаевщины, которые добросовестно выполняют возложенные на них обязанности по уплате налогов, за их четкую и сознательную гражданскую позицию. Убежден, что только налаживание открытых и прозрачных отношений с честным бизнесом обеспечит стабильную жизнь местных общин, которые финансируются за счет местного бюджета, а также социальную стабильность и экономический рост региона», — отметил Дмитрий Прокофьев.
Главное управление ГНС в Николаевской области
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