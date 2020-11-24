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Главная страница » Blog » Бизнес » Местные бюджеты Николаевщины получили 42,6 млн грн рентных платежей

Местные бюджеты Николаевщины получили 42,6 млн грн рентных платежей

Местные бюджеты Николаевщины получили 42,6 млн грн рентных платежей
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В январе-октябре 2020 года Главным управлением ГНС в Николаевской области мобилизовано в местные бюджеты 42,6 млн грн рентной платы за специальное использование воды, недр и лесных ресурсов.

В частности, в местные бюджеты поступило рентной платы за специальное использование воды — 32,6 млн грн, рентной платы за пользование недрами —  9,7 млн грн, рентной платы за специальное использование лесных ресурсов — 187 тыс. гривен.

Следует отметить, что уникальный естественно-ресурсный потенциал Николаевщины — одна из предпосылок социально-экономического развития региона. А потому, своевременная и полная уплата рентных платежей в местные бюджеты обеспечивает благосостояние и эффективное функционирование территориальных общин.

Главное управление ГНС в Николаевской области.

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Елена Кораб

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