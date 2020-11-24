В январе-октябре 2020 года Главным управлением ГНС в Николаевской области мобилизовано в местные бюджеты 42,6 млн грн рентной платы за специальное использование воды, недр и лесных ресурсов.

В частности, в местные бюджеты поступило рентной платы за специальное использование воды — 32,6 млн грн, рентной платы за пользование недрами — 9,7 млн грн, рентной платы за специальное использование лесных ресурсов — 187 тыс. гривен.

Следует отметить, что уникальный естественно-ресурсный потенциал Николаевщины — одна из предпосылок социально-экономического развития региона. А потому, своевременная и полная уплата рентных платежей в местные бюджеты обеспечивает благосостояние и эффективное функционирование территориальных общин.

Главное управление ГНС в Николаевской области.