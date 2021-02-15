Как сообщили в Главном управлении ГНС в Николаевской области, благодаря добросовестности плательщиков единого налога в январе 2021 года местные бюджеты пополнились на 104,1 млн грн, что на 2 млн грн больше, чем в январе прошлого года.

Подавляющее большинство средств поступили от физических лиц — предпринимателей, которые избрали упрощенную систему налогообложения. Так, за указанный период ими перечислено 55,1 млн грн, что на 1,7 млн грн больше, чем в первом месяце прошлого года. Почти 41,2 млн грн перечислили в бюджет сельхозтоваропроизводители области — плательщики единого налога с юридических лиц ІV группы. От юридических лиц — упрощенцев территориальные общины Николаевщины получили 7,8 млн грн налоговых поступлений.

Как отметили в Службе, рост поступлений единого налога от малого и среднего предпринимательства основывается на ежедневной совместной работе налоговиков, руководителей территориальных общин, инициативах с обеих сторон, понимания того, что мы делаем одно дело ради общества и страны в целом. К тому же, предприниматели региона не только демонстрируют добросовестную уплату налогов, но и декларируют легальный труд.

Напомним, единый налог в полном объеме направляется, непосредственно, в местные бюджеты. Таким образом, перечисляя его своевременно, субъекты хозяйственной деятельности — упрощенцы обеспечивают равномерное наполнение доходной части бюджета, что способствует финансированию социальной сферы и развитию местных общин.