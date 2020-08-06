Как сообщил начальник Главного управления ГНС в Николаевской области Леонид Корчагин, в результате активного сотрудничества с налогоплательщиками, проведенных встреч с субъектами хозяйственной деятельности, в январе — июле 2020 года в местные бюджеты обеспечено почти 3,9 млрд грн налоговых платежей, что на 223,1 млн грн больше, чем в соответствующем периоде 2019 года.

Леонид Корчагин утверждает, что увеличение поступлений в бюджет происходит, в первую очередь, благодаря добросовестности налогоплательщиков в перечислении налоговых платежей и качественному сервисному обслуживанию представителей легального бизнеса Николаевщины.

Следует отметить, что основным источником наполнения местной казны Николаевщины является налог на доходы физических лиц, удельный вес которого в общей сумме поступлений в местные бюджеты составляет 68,8 проц., и сумма уплаты которого за семь месяцев текущего года составила свыше 2,6 млрд гривен. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года, поступления по ПДФО выросли на 194,6 млн грн или на 7,9 процентов.

Кроме того, налогоплательщиками обеспечено поступление единого налога в сумме 478,2 млн грн, платы за землю — 419,8 млн грн, акцизного налога с реализации субъектами хозяйственной деятельности розничной торговли подакцизными товарами — 97,9 млн грн, налога на прибыль — 77 млн грн, налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, — 69,9 млн грн, рентной платы за специальное использование воды и недр — 26,5 млн грн, платы за лицензии — 16,2 млн грн, экологического налога — 13,5 млн гривен.

Главное управление ГНС в Николаевской области.