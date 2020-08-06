Сегодня Четверг, 6 августа, 2020
Последние известия
Новости Николаева, и не только

Позитивный взгляд на события. 35 канал Николаев новостной

поиск дешевых билетов
Menu

Последние известия

Мировая карта COVID-19

Мировая карта COVID-19

Плательщики Николаевской области обеспечили в бюджет почти 3,3 млрд грн ЕСВ

Плательщики Николаевской области обеспечили в бюджет почти 3,3 млрд грн ЕСВ

Что не день – то антирекорд: в Украине 1318 новых случаев COVID-19

Что не день – то антирекорд: в Украине 1318 новых случаев COVID-19

На Николаевщине из Южного Буга изъяли более 400 браконьерских раколовок

На Николаевщине из Южного Буга изъяли более 400 браконьерских раколовок

Местные бюджеты Николаевщины получили почти 3,9 млрд грн налоговых платежей

Местные бюджеты Николаевщины получили почти 3,9 млрд грн налоговых платежей

Популярные новости

Мировая карта COVID-19

Маски: где они обязательны, а где их только рекомендуют, и как это влияет на число заболевших

Уже четверо. То ли еще будет.

Будьте здоровы и держите руки в безопасности #SafeHands

В Украине подтверждено 669 случаев COVID-19. Николаевщине по-прежнему везет

Главная страница » Blog » Бизнес » Местные бюджеты Николаевщины получили почти 3,9 млрд грн налоговых платежей

Местные бюджеты Николаевщины получили почти 3,9 млрд грн налоговых платежей

Местные бюджеты Николаевщины получили почти 3,9 млрд грн налоговых платежей
0

Как сообщил начальник Главного управления ГНС в Николаевской области Леонид Корчагин, в результате активного сотрудничества с налогоплательщиками, проведенных встреч с субъектами хозяйственной деятельности, в январе — июле 2020 года в местные бюджеты обеспечено почти 3,9 млрд грн налоговых платежей, что на 223,1 млн грн больше, чем в соответствующем периоде 2019 года.

Леонид Корчагин утверждает, что увеличение поступлений в бюджет происходит, в первую очередь, благодаря добросовестности налогоплательщиков в перечислении налоговых платежей и качественному сервисному обслуживанию представителей легального бизнеса Николаевщины.

Следует отметить, что основным источником наполнения местной казны Николаевщины является налог на доходы физических лиц, удельный вес которого в общей сумме поступлений в местные бюджеты составляет 68,8 проц., и сумма уплаты которого за семь месяцев текущего года составила свыше 2,6 млрд гривен. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года, поступления по ПДФО выросли на 194,6 млн грн или на 7,9 процентов.

Кроме того, налогоплательщиками обеспечено поступление единого налога в сумме 478,2 млн грн, платы за землю — 419,8 млн грн, акцизного налога с реализации субъектами хозяйственной деятельности розничной торговли подакцизными товарами — 97,9 млн грн, налога на прибыль — 77 млн грн, налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, — 69,9 млн грн, рентной платы за специальное использование воды и недр — 26,5 млн грн, платы за лицензии — 16,2 млн грн, экологического налога — 13,5 млн гривен.

Главное управление ГНС в Николаевской области.

Spread the love
  • 86
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Prev post Изучаем Закон № 466:особенности начисления и уплаты рентной платы за пользование недрами для добычи полезных ископаемых
Next post На Николаевщине из Южного Буга изъяли более 400 браконьерских раколовок

Елена Кораб

Похожие новости

Добавить комментарий

Читайте также x

Сменить прописку ребенка можно будет онлайн

Сменить прописку ребенка можно будет онлайн

Министр МВД Аваков и Почетный Посол Франции в Николаеве — подписали контракт на строительство патрульных кораблей

Министр МВД Аваков и Почетный Посол Франции в Николаеве — подписали контракт на строительство патрульных кораблей

Экспонаты художественного музея станут 3D моделями

Экспонаты художественного музея станут 3D моделями