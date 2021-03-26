За первые два месяца 2021 года поступления от платы за землю позволили местным общинам получить 102,3 млн гривен. За указанный период субъекты хозяйственной деятельности — юридические лица уплатили в местные бюджеты 91,7 млн грн земельного налога и арендной платы за землю, физические лица — 10,6 млн гривен. Об этом сообщил и. о. начальника Главного управления ГНС в Николаевской области Дмитрий Прокофьев.

По его словам, уплата земельного налога и арендной платы с юридических и физических лиц составляет более 8 процентов в общих доходах местных бюджетов и традиционно остается в троице лидеров налоговых поступлений в местную казну.

«Следует отметить, что достичь таких показателей удалось в результате открытых партнерских взаимоотношений с бизнесом, качественного сервисного обслуживания налогоплательщиков и повышения налоговой культуры бизнеса», — отметил Дмитрий Прокофьев.

Напомним, что плата за землю — это обязательный платеж в составе налога на имущество, который уплачивается в форме земельного налога и арендной платы за земельные участки государственной и коммунальной собственности. Владельцы земли и землепользователи платят плату за землю со дня возникновения права собственности (государственной регистрации) или права пользования земельным участком.