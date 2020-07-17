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Главная страница » Blog » Бизнес » Местные общины Николаевщины получили 305,5 млн грн платы за землю

Местные общины Николаевщины получили 305,5 млн грн платы за землю

Местные общины Николаевщины получили 305,5 млн грн платы за землю
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В первом полугодии 2020 года в местные бюджеты Николаевщины обеспечено 305,5 млн грн земельного налога и арендной платы за землю, которые  представляют почти десятую часть всех доходов местных бюджетов. В частности, от юридических лиц местные общины получили 260,1 млн грн платы за землю, от физических лиц — 45,4 млн гривен.

Специалисты Службы отмечают, что поступления от платы за землю растут благодаря эффективному проведению нормативно-денежной оценки земли, пересмотра органами местного самоуправления ставок налога на землю, своевременному заключению и продлению договоров аренды в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Напоминаем, что владельцы земли и землепользователи платят плату за землю со дня возникновения права собственности или права пользования земельным участком. Основанием для начисления земельного налога являются данные государственного земельного кадастра.

Главное управление ГНС в Николаевской области.

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Елена Кораб

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