В первом полугодии 2020 года в местные бюджеты Николаевщины обеспечено 305,5 млн грн земельного налога и арендной платы за землю, которые представляют почти десятую часть всех доходов местных бюджетов. В частности, от юридических лиц местные общины получили 260,1 млн грн платы за землю, от физических лиц — 45,4 млн гривен.

Специалисты Службы отмечают, что поступления от платы за землю растут благодаря эффективному проведению нормативно-денежной оценки земли, пересмотра органами местного самоуправления ставок налога на землю, своевременному заключению и продлению договоров аренды в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Напоминаем, что владельцы земли и землепользователи платят плату за землю со дня возникновения права собственности или права пользования земельным участком. Основанием для начисления земельного налога являются данные государственного земельного кадастра.

Главное управление ГНС в Николаевской области.