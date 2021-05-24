Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings 21 мая 2021 подтвердило городу Николаеву долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной и национальной валюте на уровне «B» с прогнозом «Стабильный».

Рейтинг города Николаева по международной шкале ограничен суверенным рейтингом Украины (В / Стабильный). Fitch также оценивает кредитный профиль города на уровне «b +».

Присвоенный городу Николаеву рейтинг — это критерий доверия для международных финансовых организаций, которые готовы вложить средства в приоритетные проекты энергоэффективности, развития городского общественного транспорта, безопасности дорожного движения. Также рейтинг способствует привлечению в будущем более доступных ресурсов от международных финансовых организаций для реализации важных проектов социально-экономического развития.

Справка:

Fitch Ratings — одно из трех ведущих рейтинговых агентств мира наряду с Moody’s и Standard & Poors. Рейтинговое агентство оценивает кредитный рейтинг заемщиков в более чем 150 стран мира, по стандартизированной шкале, осуществляет исследования и анализ коммерческих и государственных организаций.

департамент экономического развития