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МИД Украины запустило проект о женщинах в дипломатии #ДипломаткиБезКраваток

МИД Украины запустило проект о женщинах в дипломатии #ДипломаткиБезКраваток
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Министерство иностранных дел Украины запустило проект ДипломаткиБезКраваток, который состоит из коротких видеороликов, где дипломатки руководящего уровня МИД Украины откровенно говорят о профессии, женском лидерстве и мотивации двигаться вперед. Видео будет опубликовано на фейсбук-странице ведомства. Об этом сообщается на сайте МИД Украины.

«Дипломатия — это не мужской мир, как считалось ранее, а МИД Украины сегодня — это реальные лица и человеческие истории, а также место, где женщины могут реализовать себя. Этим проектом мы хотим показать настоящее женское лицо украинского МИДа и мотивировать женщин строить карьеру в дипломатии «, — прокомментировала проект первая заместитель Министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

В видео украинские дипломатки — госпожи послы, директора департаментов, начальницы отделов и служб — будут говорить в формате монолога о:

  • решающее в выборе профессии, значимые для них истории из дипломатической жизни;
  • баланс между личной и дипломатической жизнью;
  • женское лидерство в дипломатии и должно ли быть больше женщин в МИД;
  • персональный антистресс и вдохновение;
  • свои рецепты успеха.


Сейчас уже опубликован промо ролик проекта. В ближайшие недели своими мыслями поделятся первая заместитель министра Эмине Джапарова, госпожа посол Украины в Сингапуре Екатерина Зеленко, директор Департамента коммуникаций и публичной дипломатии Алла Полевая, госпожа посол Украины в Финляндии Ольга Диброва, директор Департамента международного права Оксана Золотарева, а также другие успешные украинские дипломатки, руководитель патронатной службы Ольга Аксенова.

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Людмила Александрова

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