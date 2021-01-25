С 2020 года начался процесс реорганизации районных государственных администраций (РГА). В то же время ЦПАП при РГА продолжают функционировать и предоставлять украинцам качественные государственные услуги, сообщается на сайте Министерства и Комитета цифровой трансформации Украины.
Какие изменения произойдут во время реорганизации?
- 320 РГА реорганизуются путем присоединения к 100 РГА в административных центрах новых районов;
- с 40 РГА образуется 13 РГА в новых районах, где ранее отсутствовала районная государственная администрация.
Как это повлияет на работников ЦПАП?
- До 2022 году все ЦПАП при РГА будут работать, пока ЦПАП при соответствующих органах местного самоуправления не начнут работу.
Как это повлияет на граждан?
- Все граждане, как и раньше, смогут посещать ЦНАП и получать удобные государственные услуги.
«Доступные и качественные админуслуги для граждан — одно из приоритетных направлений Минцифры. Мы работаем над тем, чтобы все ЦПАП при реорганизации РГА были сохранены. Центры будут работать в обычном режиме, в частности, как территориальные подразделения РГА новых районов», — отметила Людмила Рабчинская, заместитель Министра цифровой трансформации.
В соответствии с Законом от 3 ноября 2020 № 943-IX «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оптимизации сети и функционирования центров предоставления административных услуг и усовершенствование доступа к административным услугам, которые предоставляются в электронной форме» ЦПАП, образованные при РГА, продолжают функционировать до начала работы ЦПАП, образованных соответствующими городскими, поселковыми советами.
Согласно постановлению КМУ от 18 апреля 2012 № 606 «Об утверждении рекомендательных перечней структурных подразделений областной, Киевской и Севастопольской городской, районной, районной в гг. Киеве и Севастополе государственных администраций «в структуре РГА среди структурных подразделений по осуществлению исполнительной власти предусмотрено подразделение по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации и организации деятельности ЦПАП.
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