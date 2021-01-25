С 2020 года начался процесс реорганизации районных государственных администраций (РГА). В то же время ЦПАП при РГА продолжают функционировать и предоставлять украинцам качественные государственные услуги, сообщается на сайте Министерства и Комитета цифровой трансформации Украины.

Какие изменения произойдут во время реорганизации?

320 РГА реорганизуются путем присоединения к 100 РГА в административных центрах новых районов;

с 40 РГА образуется 13 РГА в новых районах, где ранее отсутствовала районная государственная администрация.

Как это повлияет на работников ЦПАП?

До 2022 году все ЦПАП при РГА будут работать, пока ЦПАП при соответствующих органах местного самоуправления не начнут работу.

Как это повлияет на граждан?

Все граждане, как и раньше, смогут посещать ЦНАП и получать удобные государственные услуги.

«Доступные и качественные админуслуги для граждан — одно из приоритетных направлений Минцифры. Мы работаем над тем, чтобы все ЦПАП при реорганизации РГА были сохранены. Центры будут работать в обычном режиме, в частности, как территориальные подразделения РГА новых районов», — отметила Людмила Рабчинская, заместитель Министра цифровой трансформации.

В соответствии с Законом от 3 ноября 2020 № 943-IX «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оптимизации сети и функционирования центров предоставления административных услуг и усовершенствование доступа к административным услугам, которые предоставляются в электронной форме» ЦПАП, образованные при РГА, продолжают функционировать до начала работы ЦПАП, образованных соответствующими городскими, поселковыми советами.

Согласно постановлению КМУ от 18 апреля 2012 № 606 «Об утверждении рекомендательных перечней структурных подразделений областной, Киевской и Севастопольской городской, районной, районной в гг. Киеве и Севастополе государственных администраций «в структуре РГА среди структурных подразделений по осуществлению исполнительной власти предусмотрено подразделение по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации и организации деятельности ЦПАП.