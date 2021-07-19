Бюджетная декларация на 2022-2024 гг, которая 15 июля была поддержана Верховной Радой Украины, предусматривает поэтапное повышение минимальной заработной платы.

Так, с учетом макроэкономического прогноза, который заложен в основу Бюджетной декларации, минимальная заработная плата будет увеличиваться следующим образом:

01.01.2021 — 6000 грн

01.01.2021 — 6000 грн 01.12.2021 — 6500 грн

01.12.2021 — 6500 грн 01.10.2022 — 6700 грн

01.10.2022 — 6700 грн 01.01.2023 — 7176 грн

01.01.2023 — 7176 грн 01.01.2024 — 7665 грн

Таким образом, в 2024 году «минималка» по сравнению с нынешним годом увеличится на 1665 грн и составит 7665 гривен.