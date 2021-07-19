Сегодня Понедельник, 19 июля, 2021
Последние известия
Новости Николаева, и не только

Позитивный взгляд на события. 35 канал Николаев новостной

поиск дешевых билетов
Menu

Последние известия

MAP covid 600x400 - Мировая карта COVID-19

Мировая карта COVID-19

2020 07 02 bank 600x400 - Минфин: к 2024 году минимальная заработная плата вырастет до 7665 гривен

Минфин: к 2024 году минимальная заработная плата вырастет до 7665 гривен

2020 06 02 diya 600x400 - В октябре этого года Минветеранов интегрирует удостоверения УБД в «Дію»

В октябре этого года Минветеранов интегрирует удостоверения УБД в «Дію»

admin poslugi na fb 600x400 - ГНС Николаевщины: в первом полугодии года налогоплательщикам предоставлено более 60 тысяч административных услуг

ГНС Николаевщины: в первом полугодии года налогоплательщикам предоставлено более 60 тысяч административных услуг

velodorozhka 600x400 - Мэр Сенкевич предлагает 5% денег с ремонта дорог перекинуть на велодорожки

Мэр Сенкевич предлагает 5% денег с ремонта дорог перекинуть на велодорожки

Популярные новости

Мировая карта COVID-19

Маски: где они обязательны, а где их только рекомендуют, и как это влияет на число заболевших

Будьте здоровы и держите руки в безопасности #SafeHands

В Украине подтверждено 669 случаев COVID-19. Николаевщине по-прежнему везет

К нам едет ревизор!

Главная страница » Blog » Главная » Минфин: к 2024 году минимальная заработная плата вырастет до 7665 гривен

Минфин: к 2024 году минимальная заработная плата вырастет до 7665 гривен

2020 07 02 bank - Минфин: к 2024 году минимальная заработная плата вырастет до 7665 гривен
0

Бюджетная декларация на 2022-2024 гг, которая 15 июля была поддержана Верховной Радой Украины, предусматривает поэтапное повышение минимальной заработной платы.

Так, с учетом макроэкономического прогноза, который заложен в основу Бюджетной декларации, минимальная заработная плата будет увеличиваться следующим образом:

  • 01.01.2021 — 6000 грн
  • 01.12.2021 — 6500 грн
  • 01.10.2022 — 6700 грн
  • 01.01.2023 — 7176 грн
  • 01.01.2024 — 7665 грн

Таким образом, в 2024 году «минималка» по сравнению с нынешним годом увеличится на 1665 грн и составит 7665 гривен.

Spread the love
  • 125
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Prev post В октябре этого года Минветеранов интегрирует удостоверения УБД в «Дію»

Татьяна Корбун

Похожие новости

Добавить комментарий

Читайте также x

2020 06 02 diya 600x400 - В октябре этого года Минветеранов интегрирует удостоверения УБД в «Дію»

В октябре этого года Минветеранов интегрирует удостоверения УБД в «Дію»

condo 2618421 1280 600x400 - Фонд госимущества запустил бесплатный сервис автоматической оценки объектов недвижимости

Фонд госимущества запустил бесплатный сервис автоматической оценки объектов недвижимости

dija vdoma 600x400 - Приложение Дома больше не нужно загружать по возвращению из-за границы

Приложение Дома больше не нужно загружать по возвращению из-за границы