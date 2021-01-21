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Главная страница » Blog » Культура » Министерство культуры и информационной политики объявляет конкурс на соискание премии имени Григория Кочуры

Министерство культуры и информационной политики объявляет конкурс на соискание премии имени Григория Кочуры

Министерство культуры и информационной политики объявляет конкурс на соискание премии имени Григория Кочуры
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Министерство культуры и информационной политики Украины объявляет конкурс на соискание премии имени Григория Кочуры.

Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики Украины.

Премия имени Григория Кочуры (далее — Премия) присуждается ежегодно 17 ноября к дню рождения Григория Порфировича Кочуры на конкурсной основе писателям, переводчикам, сценаристам, драматургам, которые являются гражданами Украины, за лучшие переводы на украинский язык выдающихся произведений мировой поэзии и весомые переводоведческие труды в области Украинского художественного перевода.

Денежное вознаграждение к Премии выплачивается в размере 20 тысяч гривен.

На соискание Премии выдвигаются новые оригинальные произведения авторов или коллектива авторов, опубликованные (обнародованные) в завершенном виде в течение последних пяти лет, но не позднее чем за полгода до их выдвижения на соискание Премии. На соискание Премии не выдвигаются произведения, которые уже были отмечены другими премиями или государственными наградами.

Документы на получение Премии подаются до 1 июня 2021 года.

Подробная информация — по ссылке.

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