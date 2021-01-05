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Главная страница » Blog » Культура » Министр культуры рекомендовал читать на праздниках – список литературы от Александра Ткаченко

Министр культуры рекомендовал читать на праздниках — список литературы от Александра Ткаченко

Министр культуры рекомендовал читать на праздниках — список литературы от Александра Ткаченко
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Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко рекомендует украинцам в новогодние праздники посвятить время чтению.

Об этом министр написал в своем Телеграме.

Среди рекомендаций Александра Ткаченко — современные украинские авторы.

Выходные на новогодние праздники — прекрасный повод провести лишний час-два с книжкой… Кстати, обратите внимание на вот такие новинки рынка: Иван Байдак «(Не) заметные»; Юрий Винничук, Андрей Курков «Ключи Марии»; Кокотюха Андрей «Изгнанник и грешница»; Асеев Станислав «Светлый Путь»: история одного концлагеря»; Юрий Андрухович «Радио ночь», — написал министр.
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Алина Сидорова

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