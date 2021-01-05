Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко рекомендует украинцам в новогодние праздники посвятить время чтению.

Об этом министр написал в своем Телеграме.

Среди рекомендаций Александра Ткаченко — современные украинские авторы.

Выходные на новогодние праздники — прекрасный повод провести лишний час-два с книжкой… Кстати, обратите внимание на вот такие новинки рынка: Иван Байдак «(Не) заметные»; Юрий Винничук, Андрей Курков «Ключи Марии»; Кокотюха Андрей «Изгнанник и грешница»; Асеев Станислав «Светлый Путь»: история одного концлагеря»; Юрий Андрухович «Радио ночь», — написал министр.