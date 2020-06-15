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Министр культуры Ткаченко рассказал, когда в Украине откроются кинотеатры

Министр культуры Ткаченко рассказал, когда в Украине откроются кинотеатры
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Ранее планировалось, что открытие кинотеатров состоится 10 июня. Однако эта дата была пересмотрена. Сообщает министр культуры Александр Ткаченко на своей странице в Facebook.

В ведомстве такое решение объясняют просто: из-за необходимого соблюдения противоэпидемических требований, в частности дистанцирования, у кинотеатров есть перспектива поработать в «минус», а следовательно не будет прибыли на обеспечение операционной работы и на выплату зарплат. Кроме того, даты всех мировых и украинских кинопремьер из-за пандемии были перенесены.

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В Минздраве, ориентируясь на объективные показатели, планируют позволить разрешить работать кинотеатрам не ранее, чем со 2 июля.

Надеюсь, что план будет рассмотрен как можно быстрее. По прогнозам, новая дата позволит индустрии возобновить работу уже в прибыль. А посетители, в свою очередь, наконец-то получат возможность безопасного просмотра фильмов в кино с соблюдением всех санитарных норм, — сообщил Александр Ткаченко.
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Алина Сидорова

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