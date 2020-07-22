Верховная Рада ратифицировала соглашение с правительством Франции, согласно которому за кредитные средства Государственная пограничная служба должна получить 20 новых патрульных кораблей, 5 из них планируют построить в Украине. Для сотрудничества французы выбрали николаевский «Нибулон».
«Нибулон» построит корабли для пограничной службы Украины
Патрульные корабли будут создаваться по технологиям французской судостроительной компании «ОСЕА». 32-метровые суда будут из легкого алюминия, маневренные и быстрые. Пограничники смогут использовать их для охраны, наблюдения, а также для поисково-спасательных операций. Каждый корабль будет оснащен отечественным вооружением, системами оптико-электронного наблюдения и лодками для смотровых групп.
На церемонию подписания технического контракта и меморандума о взаимопонимании в Николаев приехали Почетный Посол Франции Этьен де Понсен, генеральный директор компании «ОСЕА» Ролан Жосар, глава Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко и министр внутренних дел Арсен Аваков.
Общая стоимость проекта оценивается в 136,5 миллионов евро, он рассчитан до 2024 года. Планируется, что первые корабли сойдут со стапелей «Нибулона» уже в 2021 году.