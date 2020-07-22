Верховная Рада ратифицировала соглашение с правительством Франции, согласно которому за кредитные средства Государственная пограничная служба должна получить 20 новых патрульных кораблей, 5 из них планируют построить в Украине. Для сотрудничества французы выбрали николаевский «Нибулон».

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«Нибулон» построит корабли для пограничной службы Украины

Патрульные корабли будут создаваться по технологиям французской судостроительной компании «ОСЕА». 32-метровые суда будут из легкого алюминия, маневренные и быстрые. Пограничники смогут использовать их для охраны, наблюдения, а также для поисково-спасательных операций. Каждый корабль будет оснащен отечественным вооружением, системами оптико-электронного наблюдения и лодками для смотровых групп.





судно FPB 98 MKI

На церемонию подписания технического контракта и меморандума о взаимопонимании в Николаев приехали Почетный Посол Франции Этьен де Понсен, генеральный директор компании «ОСЕА» Ролан Жосар, глава Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко и министр внутренних дел Арсен Аваков.

Алексей Вадатурский и Арсен Аваков

Етьен де Понсен

Ролан Жосан и Сергей Дейнеко (глава Госпогранслужбы Украины)



Общая стоимость проекта оценивается в 136,5 миллионов евро, он рассчитан до 2024 года. Планируется, что первые корабли сойдут со стапелей «Нибулона» уже в 2021 году.