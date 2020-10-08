Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов считает, что сейчас нет оснований для повышения коммунальных тарифов для населения.

Алексей Чернышев

Фото: Минрегион в Facebook

Об этом он сказал в интервью РБК-Украина.

Пока нет оснований для повышения коммунальных тарифов. Точка. Их нет. Есть основания для того, чтобы менять отношение потребителей к энергоэффективности своих домов и заботиться об этом. В этом наше министерство может и делает соответствующие шаги. Мы помогаем гражданам платить меньше, у нас есть программы для многоквартирных домов, например, мы обеспечиваем 70% покрытия расходов на термомодернизации, — сказал Чернышев.