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Главная страница » Blog » Общество » Министр развития общин и территорий не видит оснований для повышение тарифов на коммуналку

Министр развития общин и территорий не видит оснований для повышение тарифов на коммуналку

Министр развития общин и территорий не видит оснований для повышение тарифов на коммуналку
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Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов считает, что сейчас нет оснований для повышения коммунальных тарифов для населения.

ministr chernyshov 1024x683 - Министр развития общин и территорий не видит оснований для повышение тарифов на коммуналку
Алексей Чернышев
Фото: Минрегион в Facebook

Об этом он сказал в интервью РБК-Украина.

Пока нет оснований для повышения коммунальных тарифов. Точка. Их нет. Есть основания для того, чтобы менять отношение потребителей к энергоэффективности своих домов и заботиться об этом. В этом наше министерство может и делает соответствующие шаги. Мы помогаем гражданам платить меньше, у нас есть программы для многоквартирных домов, например, мы обеспечиваем 70% покрытия расходов на термомодернизации, — сказал Чернышев.
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