Цена на газ для населения может уменьшиться на 44%, если его стоимость считать по новой формуле «хаб минус». Об этом написал и.о. министра энергетики Юрий Витренко на странице в Facebook. Речь идет о том, что для «уязвимых» потребителей планируют ограничить цену.

Роль государства в рыночной экономике — обеспечение эффективности рынка. Это активная роль, а не роль наблюдателя. Государство не может самоустраняться когда она видит системные проблемы на рынке, фактически «провалы рынка» (market failure).

Министерство энергетики и предложило рассмотреть вариант, когда с 1 февраля будет ограничена цена на газ для «уязвимых» потребителей — на уровне «хаб минус» с добавлением определенной предельной наценки поставщиков, причем цена будет зафиксирована на год.

По нашим расчетам речь идет об уровне цены 5356 грн, то есть на 44% меньше чем средневзвешенная цена в январе. Для понимания, если ничего не делать, то нужно ожидать, что цена в феврале увеличится еще примерно на 15%, — написал Витренко.