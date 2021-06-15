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Минреинтеграции запустило подготовительные курсы для абитуриентов с временно оккупированных территорий

2020 07 30 learn - Минреинтеграции запустило подготовительные курсы для абитуриентов с временно оккупированных территорий
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Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины запустило пилотный проект, который предусматривает проведение курсов по подготовке к поступлению в государственные учреждения высшего образования для молодежи с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, АР Крым и города Севастополя со стипендиальным обеспечением. Об этом сообщает пресс-служба Николаевской облгосадминистрации.

В рамках бесплатного обучения молодежи на подготовительных курсах определяются до 25 высших учебных заведений, при этом критериями для их отбора, в частности, является количество лиц, поступивших в учреждения высшего образования в пределах установленных квот приема в предыдущем году, региональное представительство высших учебных заведений.

Алгоритм зачисления на подготовительные курсы по стипендиального обеспечения и перечень документов довольно простыми. Нужно:

  • 1. Выбрать учреждения высшего образования (ЗВО) из перечня: https://cutt.ly/tnHVfGE.
  • 2. Связаться с ЗВО любыми средствами связи и получить приглашение, которое позволит не проходить самоизоляцию или обсервацию в связи с пересечением КПВВ.
  • 3. При пересечении КПВВ показать печатное или электронное приглашение, чтобы абитуриент и сопровождающий, не проходили обсервацию или самоизоляцию.
  • 4. Приехать в один из определенных ЗВО в срок с 01 по 29 июня и лично подать: заявление; копию паспорта (свидетельства о рождении, другого документа, удостоверяющего личность) (при наличии); копию справки о постановке на учет внутренне перемещенного лица (при наличии); регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при наличии); 4 фото (3х4) образовательную декларацию (документ, содержащий информацию по получению результатов обучения и прохождения периодов обучения за курс полного общего среднего образования на временно оккупированных территориях Украины) — выдается ЗВО для заполнения.
  • 5. Стать слушателем и учиться на подготовительных курсах с 29 июня по 31 августа.
  • 6. Получить сертификат о завершении обучения на подготовительных курсах.

Внимание! Учиться на подготовительных курсах может абитуриент, в текущем учебном году получил полное общее среднее образование. Обучение на подготовительных курсах может осуществляться только один раз и только в одном ЗВО.

Важно! Во время прохождения подготовительных курсов слушатели получают стипендию в размере 4 588 грн, обеспечиваются общежитием и привлекаются к мероприятиям психологического, культурно-образовательного и спортивного направления.

По итогам обучения на подготовительных курсах по каждой учебной дисциплины слушатель сдает итоговый экзамен.

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Алина Сидорова

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