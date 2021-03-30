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Главная страница » Blog » Минздрав » Минздрав получил 689 сообщений о побочных реакциях после вакцинации

Минздрав получил 689 сообщений о побочных реакциях после вакцинации

vakcinacija - Минздрав получил 689 сообщений о побочных реакциях после вакцинации
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С 24 февраля по 28 марта 2021 управление фармаконадзора Государственного экспертного центра Минздрава Украины провело анализ побочных реакций после прививок против Covid-19.

В течение первого месяца вакцинации в Центр поступило 689 карт-сообщений о НСПИ. Процент возникновения НСПИ после почти 200 000 введенных доз Covishield (Ковишелд) составил 0,35%. Об этом написали на странице ГП «Государственный экспертный центр Минздрава Украины» в Фейсбук.

В подавляющем большинстве случаев (92, 8%) — это несерьезные побочные реакции.

Среди распространенных проявлений:

  • нарушения в месте введения (65,73%)
  • нарушения со стороны опорно-двигательного аппарата (12,98%)
  • неврологические расстройства (11,96%)
1659853 733x1024 - Минздрав получил 689 сообщений о побочных реакциях после вакцинации

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Алина Сидорова

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