С 24 февраля по 28 марта 2021 управление фармаконадзора Государственного экспертного центра Минздрава Украины провело анализ побочных реакций после прививок против Covid-19.

В течение первого месяца вакцинации в Центр поступило 689 карт-сообщений о НСПИ. Процент возникновения НСПИ после почти 200 000 введенных доз Covishield (Ковишелд) составил 0,35%. Об этом написали на странице ГП «Государственный экспертный центр Минздрава Украины» в Фейсбук.

В подавляющем большинстве случаев (92, 8%) — это несерьезные побочные реакции.

Среди распространенных проявлений:

нарушения в месте введения (65,73%)

нарушения в месте введения (65,73%) нарушения со стороны опорно-двигательного аппарата (12,98%)

нарушения со стороны опорно-двигательного аппарата (12,98%) неврологические расстройства (11,96%)